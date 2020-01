Non sembrano placarsi le tensioni tra Iran e usa dopo l’uccisione di Soleimani. Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha infatti spinto, e ottenuto, l’implementazione di una legge già approvata la scorsa settimana che individua il Pentagono come una «organizzazione terroristica» e considera terroristi tutti coloro che operano per suo ordine. Non solo: nella lista nera anche i comandanti statunitensi coinvolti nell’uccisione del generale Qassam Soleimani.

Secondo la legge iraniana, il Pentagono è «una organizzazione terroristica»

La mozione di tripla urgenza per l’implementazione della legge che definisce il Pentagono una organizzazione terroristica è passata nel Parlamento iraniano con il voto favorevole di tutti i 233 legislatori presenti alla votazione , stando a quanto riporta l’agenzia Tasnim.

Già nell’aprile 2019, l’Iran aveva riconosciuto il comando centrale delle forze armate statunitensi, il CENTCOM, come una organizzazione terroristica.

