Le altre funzioni Apple che potrebbero non arrivare in Europa

L’attenzione di molti si è concentrata su due aspetti: il ritardo (anche se sarebbe meglio parlare di “rinvio”) dell’arrivo di Apple Intelligence in Europa e la susseguente mancata integrazione di ChatGPT nel prossimo aggiornamento di iOS 18. Perché, come comunicato dall’azienda di Cupertino, nel Vecchio Continente – a causa dei vincoli legislativi come il DMA – non è previsto l’approdo di queste innovazioni entro la fine dell’anno. Neanche nella loro versione Beta. Ma ci sono altre due novità (una, in realtà, è un’implementazione) che – almeno per il momento – non saranno messe a disposizione degli utenti europei: si tratta di iPhone mirroring e Share Play.

A comunicarlo è stata la stessa Apple, attraverso le parole di un portavoce. Lo stesso che ha annunciato il rinvio – rispetto al resto del Mondo – dell’arrivo di Apple Intelligence in Europa:

«Non crediamo che saremo in grado di implementare tre di queste funzionalità – iPhone Mirroring, miglioramenti alla condivisione dello schermo SharePlay e Apple Intelligence – nella UE quest’anno».

Inoltre, occorre sottolinearlo, non saranno disponibili (perché si trovano all’interno del pacchetto dell’intelligenza artificiale di Cupertino) alcuni degli strumenti che rappresentano grandi novità rispetto al recente passato: da Genmoji a Image Playground, fino ad arrivare a Writing Tools.

iPhone Mirroring e SharePlay arriveranno in Europa?

Torniamo, però, alle due funzionalità che potranno essere implementate in Europa solo dopo essersi adeguate al Digital Makets Act e agli altri Regolamenti continentali. Per esempio, il sistema iPhone mirroring sarà diffuso – con iOS 18 – in tutto il mondo entro la fine dell’anno, ma non nel Vecchio Continente. Si tratta, di fatto, della duplicazione del display del proprio smartphone sullo schermo del proprio pc Mac (aggiornato con l’ultima versione del sistema operativo macOS Sequoia):

«macOS Sequoia rende le funzioni di Continuity ancora più magiche grazie ad iPhone Mirroring, permette di accedere e usare ogni funzione di iPhone direttamente da Mac. Lo sfondo personalizzato e le icone appaiono esattamente come su iPhone e l’utente può sfogliare le pagine della schermata Home, o aprire e usare le sue app preferite. Per interagire con iPhone si possono usare la tastiera, il trackpad e il mouse di Mac, e anche l’audio esce dagli altoparlanti del computer».

Poi c’è anche un aggiornamento e un’implementazione di una funzionalità già esistente. Parliamo del sistema SharePlay Screen Sharing che consente – attraverso FacePlay – di condividere con gli altri dispositivi il proprio schermo e la propria riproduzione in quel momento. La novità riguarda la possibilità di “prendere il controllo” dello schermo di un altro utente (ovviamente attraverso consenso).