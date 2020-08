Gli insulti a Greg Nimoial, attore americano sostenitore delle Sardine

Dopo “MILF con Salvini cucina marchigiana” vi parliamo di un’altra pagina facebook simile, denominata “Romani per Salvini – Cucina trasteverina”. Si tratta di pagine troll il cui scopo è diffondere pic inverosimili alle quali, tuttavia, qualcuno puntualmente abbocca.

Hanno pubblicato una foto della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, trasformata nella sua versione al maschile.

Tra tanti commenti ironici di persone che hanno riconosciuto Giorgia Meloni, non sono mancati i commenti indignati, specie sotto le condivisioni del post in gruppi popolati proprio in prevalenza da suoi sostenitori: