Regali di Natale via social: ecco l’InstagramDown dell’anti-vigilia

Twitter è l’unico posto sicuro in cui rifugiarsi quando c’è un InstagramDown (o un FacebookDown). Questa mattina, lunedì 23 dicembre, tantissimi utenti hanno lamentato difficoltà ad accedere ai propri profilo Instagram, a condividere le proprie immagini o IgStories e a vedere quelle pubblicate dagli altri utenti. Come testimoniato dal sito DownDetector, che segnala tutte le falle per operatori e social, il problema riguarda tutta Italia e anche alcuni Paesi Europei.

LEGGI ANCHE > Gesù come Savastano, la Lega chiede scusa e spiega: «È stato un errore tecnico»

L’InstagramDown dell’anti-vigilia di Natale. Tantissimi utenti si sono riversati su Twitter per denunciare il malfunzionamento della piattaforma social delle fotografie. Alcuni non riescono più ad accedere al proprio account, altri riscontrano una lentezza nel caricamento della homepage e dei post pubblicati dagli altri utenti.

Questa la mappa delle aree in cui sono stati riscontrati i problemi.

InstagramDown anche a Natale

Un regalo natalizio che non è piaciuto a molti utenti. Sui social, infatti, sono arrivate diverse lamentale per questo InstagramDown che si va a unire agli altri che sono stati collezionati nelle ultime settimane. Ovviamente non si tratta di una questione di vita o di morte, ma con le scuole chiuse molti ragazzi affollano il social network nel loro tempo libero.

#instagramdown anche verso la fine dell’anno per ricordarci che forse il 2020 non porterà alcun progresso. pic.twitter.com/JSGI7GH0ql — the world hates me and the feeling is mutual (@deathafter3am) December 23, 2019

“Due cose sono infinite: l’universo e gli #instagramdown . E riguardo il primo ho ancora dei dubbi.”

– Einstein — onemorerednightmare🌚 (@LispethS) December 23, 2019

La gente che viene qua solo per #instagramdown non merita Twitter. — marty🙂 (@voidxkai) December 23, 2019

Problemi in tutta Italia, e non solo

Insomma, anche a Natale i social finisco per condizionare la vita degli utenti. E ora, con l’InstagramDown natalizio, anche le feste assumono un sapore molto meno dolce. Ma, in realtà, possiamo farcene una ragione e staccare gli occhi dagli schermi. Almeno a Natale.

(foto di copertina: da mappa di Downdetector)