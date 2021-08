Madres Paralelas sarà in concorso al Festival del Cinema di Venezia, ma il social network aveva censurato l'immagine scelta per la promozione della pellicola

Quando deleghi il controllo all’intelligenza artificiale, c’è il rischio che l’opera d’arte venga censurata. Ok le policies di Instagram contro il nudo e contro la volgarità, sacrosante in presenza di un’utenza che potrebbe non essere preparata a fruirne. Ma è sempre la stessa storia: occorre distinguere tra ciò che può rappresentare un contenuto offensivo e ciò che, invece, è un contenuto artistico. Per questo motivo, appare davvero una brutta figura quella di Instagram che censura Pedro Almodóvar per la locandina del suo ultimo film, Madres Paralelas, che sarà in concorso alla prossima Mostra del Cinema a Venezia, nei primissimi giorni di settembre.

Instagram censura Almodóvar per la sua ultima locandina

Era successo che, al momento dell’uscita della locandina realizzata da Javier Jean, il social network avesse scelto di eliminare l’immagine pubblicata dallo stesso autore sulla sua pagina Instagram:

Ovviamente, Javier Jean aveva fatto notare il tutto al suo pubblico, affermando di non comprendere la decisione di Instagram di rimuovere la sua opera d’arte. Nella locandina si raffigura un occhio che lacrima, ma si sceglie una prospettiva diversa per rappresentarlo: quella di un capezzolo che stilla latte (allo stesso modo di una pupilla da cui scende una lacrima). Un concetto potentissimo. Tuttavia, dopo le proteste, Instagram ha rettificato e ha comunicato la sua decisione di ripristinare il post (e quindi la circolazione dell’immagine) attraverso un portavoce di Facebook Inc. all’Associated Press: «Facciamo delle eccezioni per consentire la nudità in determinate circostanze – si afferma -, incluso quando c’è un chiaro contesto artistico. Abbiamo quindi ripristinato i post che condividono la locandina del film Almodóvar su Instagram e siamo davvero dispiaciuti».

Le scuse, dunque, sono arrivate, ma la brutta figura resta. Se non ci fosse stato un significativo movimento di protesta, online, probabilmente sui social network l’immagine della locandina dell’ultimo film di Almodóvar non sarebbe stata raggiungibile dagli utenti.