Francia-Turchia, i tifosi cantano l’inno con il saluto militare | VIDEO

Oggi si gioca Francia-Turchia valida per le qualificazioni a Euro 2020

In queste ore, è partita la protesta contro la UEFA per evitare che la finale di Champions League del 2020 si possa giocare a Istanbul. Ma nemmeno la partita di qualificazione all’Europeo 2020 è esente da polemiche. L’inno Francia-Turchia è stato un momento ad altissima tensione, anche in virtù della presenza di circa 30mila tifosi turchi sugli spalti di Parigi.

Inno Francia-Turchia, il saluto militare | VIDEO

Certains supporters turcs ont effectué un salut militaire lors de leur hymne #FRATUR #FranceTurquie pic.twitter.com/aV1pzfVbhW — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) October 14, 2019

Inno Francia-Turchia, come si sono comportati i tifosi

Forse per imitare i loro beniamini – che nella scorsa partita di qualificazione agli europei hanno esultato con il saluto militare – i tifosi turchi hanno cantato il proprio inno nazionale portandosi la mano alla fronte. Tra loro, si può vedere anche qualche ragazzino che imita gli adulti facendo lo stesso gesto. Il patriottismo e il tifo per la squadra della propria nazionale si sono trasformati in una vera e propria esaltazione nei confronti dell’invasione militare del nord della Siria da parte delle truppe di Erdogan.

Anche al momento dell’inno francese ci sono state tensioni, con i tanti tifosi turchi che hanno fischiato la Marsigliese. Stessa cosa è avvenuta anche nel corso dell’esecuzione dell’inno della squadra di Ankara, con i tifosi francesi – questa volta – a cercare di coprire le note del brano che rappresenta la Turchia, la marcia dell’indipendenza adottata nel 1921.