La Consob vuole far luce sul fenomeno degli “influencer finanziari”

Esistono gli esperti di food, di moda, di make-up, di sport, di viaggi. Poi ci sono gli influencer finanziari che, soprattutto negli ultimi anni, hanno trovato un grande risalto sulle varie piattaforme social. Consigliano investimenti, suggeriscono agli utente mosse per cercare di capitalizzare un impegno economico. Insomma, si tratta di una questione molto delicata visto che il rischio di affidare i propri risparmi alle “dritte” di non professionisti è molto elevato. E ora, anche se con molto ritardo, anche la Consob sembra voler far luce su questa dinamica.

LEGGI ANCHE > Agcom sta cambiando la definizione di “influencer”?

Ad annunciarlo, in occasione della presentazione della relazione annuale dell’Ocf – l’Organismo di vigilanza e tenuta



Influencer finanziari, la Consob vuole fare luce sul fenomeno

dell’albo unico dei Consulenti Finanziari -. è stato il Commisario Consob, con parole che raccontano di come la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in quanto autorità amministrativa, abbia finalmente aperto gli occhi sui riflessi di quel che accade sulle piattaforme social. In pratica, viene sottolineato come troppo spesso ci si trovi di fronte a cosiddetti “influencer finanziari” che forniscono agli utenti «informazioni non selezionate e non verificate, provocando la diffusione di notizie «manipolate e fuorvianti».

Dunque, la Consob ha annunciato di esser pronta a una regolamentazione di questo settore. Anche perché, occorre ricordarlo, chi si veste da “influencer finanziario” non sempre ha le caratteristiche e i requisiti di legge per poter dispensare consigli su investimenti. Per fare consulenza finanziaria, in Italia, occorre essere regolarmente iscritti all’albo dei consulenti finanziari. Chi sostiene di essere un punto di riferimento nell’ambito finanziario (anche sui social) senza soddisfare questo requisito, viola l’articolo 166 del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), ovvero commette il reato di abusivismo finanziario che prevede pene che vanno dagli uno agli otto anni di reclusione (oltre a una sanzione pecuniaria che oscilla tra i 4mila e 10mila euro).

Il caso britannico

Dunque, l’impianto normativo – relativo al diritto – esiste già. Deve essere solamente esteso anche alle piattaforme social per verificare che chi si definisce “influencer finanziario” (e similari) abbia i requisiti per poter agire in quel determinato modo. Altrimenti, il rischio reale è di ritrovarsi di fronte a quanto accaduto il mese scorso a nove “fininfluencer” britannici. Sono stati, infatti, indagati dalla Financial Conduct Authority (l’equivalente della Consob italiana) per aver fatto promozione di prodotti finanziari non autorizzati.