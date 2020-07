Le incredibili immagini della balena gigante arenata in Indonesia

E’ successo a Kupang, nella parte sud occidentale dell’isola di Timor in Indonesia. Una folla di bagnanti guardava incredula mentre la gigantesca balena blu di 23 metri si arenava vicino ad una spiaggia affollata. Secondo un gruppo di conservazionisti locali, non è chiaro come il gigantesco mammifero marino sia morto.

Inizialmente, le autorità locali, incredule alla vista della balena, non hanno saputo cosa fare della gigantesca carcassa , ma la creatura è stata trascinata nuovamente in mare dalle onde prima di essere riportata a riva per essere analizzata.

«Pensiamo che sia una balena blu ma non sappiamo la causa della sua morta al momento», ha detto Lidya Tesa Saputra, una biologa che si occupa di conservazione a Kupang. «Sembra che non sia morta qua e che sia morta gia da diverso tempo».

Le balene blu sono gli animali più grandi esistenti in natura, arrivano a pesare fino a 200 tonnellate e possono raggiungere una lunghezza di 32 metri.

In Indonesia, non è così raro avvistare balene arenate, la maggior parte morta a causa dell’inquinamento causato dalla plastica

Secondo National Geographic, solo lingua di una balena blu può arrivare a pesare quanto un elefante. I mammiferi, che hanno una vita media che varia tra gli 80 e i 90 anni, così come tante altre creature marine, sono in crescente pericolo a cause dell’inquinamento degli oceani.

Sette cetacei sono stati trovati morti vicino a Kupang lo scorso ottobre. Mentre nel 2018, un capodoglio gigante trovato morto in Indonesia con più di 100 bicchieri di plastica e 25 sacchetti di plastica nello stomaco, aveva fatto il giro del mondo. Nel sudest asiatico infatti, il problema dell’inquinamento marino, sta raggiungendo livelli impressionanti. L’Indonesia, in particolare, è il secondo Paese al mondo, dopo la Cina, per produzione di rifiuti plastici, la maggior parte dei quali finiscono in mare.

