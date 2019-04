Il 17 aprile in Indonesia si sono tenute le votazioni presidenziali, che danno come vincitore probabile il presidente uscente, moderato Joko Widodo, per ora ancora in vantaggio con il 56%. È un dato provvisorio: sono infatti stati contattati solo il 36% dei voti, e il risultato ufficiale dovrebbe essere diffuso il 22 maggio. Il conteggio quindi continua, ma con non pochi problemi: moltissimi scrutatori infatti si sono ammalati per spossatezza, e una buona parte è addirittura deceduta.

Indonesia, 272 scrutinatori dei voti morti per stanchezza

A confermare gli incredibili dati è Arief Budiman, capo della Commissione elettorale indonesiana, che ha confermato il decesso di 272 persone per spossatezza, mentre altri 1878 sono ammalate. Alle urne della terza più grande democrazia del mondo si sono presentati 150 milioni di cittadini, che hanno votato negli 800mila seggi. Per conteggiare le schede sono state richieste circa 7 milioni di persone. Per la prima volta, il 17 aprile le elezioni presidenziali sono state fatte coincidere con quelle regionali.

Il risultato è che gli scrutinatori, assunti per circa 35 dollari al mese, che coincidono con 31 euro, sono stati sottoposti a turni estenuanti, arrivando in alcuni distretti anche a 30 ore consecutive di lavoro all’aperto con un caldo estenuante che supera anche i 30 gradi. Condizioni che hanno portato al decesso di centinaia di lavoratori temporanei e a problemi di salute di molti altri. La Commissione elettorale indonesiana ha annunciato un risarcimento alla famiglie sia dei morti che degli ammalati di 2240 euro.

(credits immagine di copertina: © Donal Husni/ZUMA Wire)