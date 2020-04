«Incredibile, sono in Senato», l’incipit di Salvini che provoca reazioni social inevitabili

Questa mattina a Palazzo Madama ha parlato Teresa Bellanova, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Tra i temi affrontati c’è anche quello della regolamentazione dei migranti che ottengono offerte di lavoro. Insomma, quel classico tema che non viene digerito dai leghisti e dai sovranisti. E Matteo Salvini nell’annunciare il suo stupore per questa proposta, ha scritto su Twitter un post che ha provocato moltissime reazioni. Questo l’incipit: «Incredibile sono in Senato». Insomma, la storia (poi) si scrive da sé.

Il leader della Lega, infatti, non gode di un’ottima nomea per quel che riguarda le presenze a Palazzo Madama, fin da quando era ministro (dove era spesso in missione e poteva non essere presente in Aula per altri impegni istituzionali). Per questo motivo quel «Incredibile sono in Senato» ha dato il via a una serie di risposte (quasi tutte uguali.

Incredibile… Sono in Senato ad ascoltare il ministro dell’Agricoltura che ha appena chiesto la SANATORIA per centinaia di migliaia di clandestini da far lavorare nei campi. (1/2) pic.twitter.com/6ZvCENviON — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 16, 2020

«Incredibile sono in Senato», come Salvini scatena i troll contro se stesso

«Hai sbagliato punteggiatura… INCREDIBILE SONO IN SENATO… così è corretto!», «Incredibile è il fatto che tu sia in Senato», «meravigliato vero? un posto nuovo», «INCREDIBILE SEI IN SENATO. potevi finirlo qui il tweet», «Davvero incredibile!!! Come hai fatto ad andare in senato?!», «Come si sta in luoghi a lei sconosciuti?». Questi sono solo alcuni delle decine di commenti arrivati sotto al post del leader della Lega. Un autogol social che ha distolto l’attenzione dal tema principale dello stupore espresso dallo stesso senatore e segretario del Carroccio.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Matteo Salvini)