Il caso Sogei che ha gettato un’ombra sull’impreparazione dell’ecosistema digitale in Italia

Non è solo un'inchiesta per corruzione che ha portato all'arresto l'ormai ex dirigente Sogei Paolo Iorio; è anche la storia di come la politica è impreparata e ingenua alle sfide digitali

L’arresto di Paolo Iorio (ormai ex dirigente Sogei) e di un altro imprenditore collegato ad alcune delle più sistemiche società di facilitazione digitale per aziende e pubbliche amministrazioni che esistono in Italia. Poi, ancora, l’indagine su Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon Musk e delle sue imprese, con un riferimento a una possibile soluzione messa in piedi dal governo italiano per portare Starlink nelle aree bianche o nelle zone critiche dove l’esercito e il corpo diplomatico italiani sono impegnati. Sono alcune pennellate del quadro che si sta dipingendo nell’indagine della procura di Roma e che dimostra quanto le istituzioni – in una maniera o in un’altra – non riescono a tenere sotto controllo la rapida evoluzione del digitale.

Inchiesta Sogei: il vademecum

Quello che c’è da sapere è che Paolo Iorio, da una vita in Sogei (la partecipata che si occupa di importanti infrastrutture digitali della pubblica amministrazione), è indagato con l’accusa di corruzione: avrebbe ricevuto del denaro, lui dice in cambio di consigli, da parte di un imprenditore che, grazie alle sue aziende, aveva molti partner istituzionali. Ma c’è da evidenziare anche il ruolo di un capitano di fregata della Marina militare, che avrebbe avvicinato Andrea Stroppa e gli avrebbe girato alcuni documenti. Non si tratterebbe di documenti secretati, ma di semplici documenti interni. Le indagini dovrebbero accertare quale fosse l’interesse del militare nel fornirglieli.

E mentre Elon Musk supporta il suo referente in Italia attraverso messaggi motivazionali su X, si apre il quadro di un governo che è costretto a rivolgersi a Starlink per superare il pantano della connessione internet veloce nel Paese, senza prendere in considerazione soluzioni europee che – in termini di sovranità dei dati e di sicurezza di filiera – dovrebbero essere più alla portata. Quello stesso governo che sulla transizione digitale sta delegando un po’ troppo a tecnici e funzionari che, in quella terra di mezzo che da sempre – nel nostro Paese – è rappresentata da appalti e gare, mostrano più di una debolezza. Ecco la nostra analisi approfondita: