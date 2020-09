Il televideo Rai e l’incendio al porto di Genova

Una gaffe, poi corretta, che non è sfuggita agli occhi dei lettori del Televideo Rai e agli impietosi commenti sui social. Battendo la notizia dell’incendio Porto Ancona, il servizio di Teletext della televisione pubblica ha commesso un errore: ha scritto che il rogo è stato nell’area portuale di Genova. In molti si sono accorti dell’inesattezza e hanno pubblicato gli screenshoot sui social. Poi il tutto, dopo alcune ore, è stato corretto.

A mostrare cosa compariva questa mattina nella sezione ‘24 ore non stop’ è stato Michele Anzaldi attraverso il suo profilo Twitter.

La Rai stupisce sempre negativamente! l’unico giornale in Italia con 1700 giornalisti e senza problemi economici riesce a primeggiare sempre per errori, oggi scambia Genova con Ancona! pic.twitter.com/LjbLMguMtw — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) September 16, 2020

L’incendio porto Ancona è diventato, dunque, un rogo nell’area portuale di Genova. Da una parte le Marche, con la costa adriatica (dove è realmente accaduto il fatto); dall’altra la Liguria che si affaccia sul Mar Tirreno. Un errore che, dunque, non è rimasto inosservato (anche perché è stato corretto solo qualche ora dopo).

Una gaffe che compariva anche tra le ultim’ora comparse all’alba di questa mattina.

Giggino Di Maio è stato assunto a Televideo 😂😂 pic.twitter.com/OkgyDRTVyE — Paola Contini 🇮🇹 💔 🇪🇺 (@paolacontini64) September 16, 2020

La situazione dopo l’incendio

Al netto dell’errore del Televideo Rai, la situazione al porto di Ancona sta lentamente rientrando. Serviranno altri giorni per effettuare le perizie sul luogo del rogo per capirne le cause. Nel frattempo, questa è la notizia positivi, non si registrano feriti e vittime. Si dovrà valutare, adesso, quale sarà l’effetto sull’ambiente di quelle fiamme.

