Differenze tra immagini digitali e analogiche: una guida completa

Quali sono gli elementi che caratterizzano e distinguono una immagine scattata in analogico da una in formato digitale e quali sono le sfide che le nuove tecnologie propongono

Le immagini digitali e analogiche rappresentano due modalità differenti di catturare, elaborare e conservare le immagini fotografiche. Esploreremo, dunque, le differenze tra le immagini digitali e analogiche, analizzando le caratteristiche, le tecnologie e le qualità di entrambe le tipologie. Inoltre, discuteremo i vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo di ciascuna tecnologia nel campo della fotografia. Tra l’altro, in un momento estremamente particolare per quanto riguarda l’intero ecosistema delle immagini digitali, soprattutto se diffuse attraverso i nuovi media.

La presenza di Midjourney, di StableDiffusion e di altri prodotti basati sull’intelligenza artificiale ha determinato la diffusione di diverse immagini che non sono state realmente scattate, ma che derivano – invece – da una formazione generativa del contenuto. Le nuove tecnologie di AI, dunque, hanno aggiunto una nuova dimensione alla dicotomia tra una fotografia analogica e una fotografia digitale. Una dimensione che, per certi versi, può essere preoccupante, dal momento che può facilmente creare delle immagini ex novo, che non corrispondono a fatti o cose reali e che, quindi, possono generare delle vere e proprie fake news.

Cos’è un’immagine digitale?

Un’immagine digitale è un’immagine catturata, elaborata e memorizzata in formato digitale, cioè come una sequenza di pixel, o punti di colore, disposti su una griglia bidimensionale. Le immagini digitali possono essere create utilizzando fotocamere digitali, scanner e altre apparecchiature elettroniche e poi visualizzate su schermi, stampate su carta o archiviate su dispositivi di memoria digitale come computer, smartphone o hard disk esterni.

Esistono diversi tipi di immagini digitali, in base al modo in cui vengono codificate e compresse. Alcuni dei formati più comuni sono:

JPEG: Joint Photographic Experts Group, un formato di compressione con perdita, ampiamente utilizzato per la fotografia digitale, che consente di ottenere dimensioni di file più ridotte pur mantenendo un’ottima qualità d’immagine.

PNG: Portable Network Graphics, un formato di compressione senza perdita che supporta la trasparenza e offre un’ottima qualità d’immagine, ideale per grafica web e applicazioni di design.

GIF: Graphics Interchange Format, un formato di compressione senza perdita che supporta immagini animate e trasparenza, comunemente utilizzato per le animazioni e le immagini semplici su internet.

TIFF: Tagged Image File Format, un formato di file flessibile e senza perdita utilizzato principalmente per l’archiviazione e la stampa di immagini ad alta qualità.

RAW: un formato di file non compresso e non elaborato che cattura tutti i dati del sensore della fotocamera, consentendo un controllo completo sull’elaborazione dell’immagine e la massima qualità possibile.

Cos’è un pixel?

Un pixel, o “picture element”, è l’unità base di un’immagine digitale. Ogni pixel è un piccolo punto di colore e luminosità, e l’insieme di tutti i pixel forma l’immagine complessiva. La quantità di pixel presenti in un’immagine determina la sua risoluzione, che a sua volta influenza la nitidezza e la qualità dell’immagine stessa.

La risoluzione di un’immagine digitale si riferisce al numero di pixel presenti sull’asse orizzontale e verticale dell’immagine. Ad esempio, un’immagine con una risoluzione di 1920×1080 pixel avrà 1920 pixel sull’asse orizzontale e 1080 pixel sull’asse verticale. Maggiore è la risoluzione di un’immagine, migliore sarà la qualità e la nitidezza dell’immagine stessa. La risoluzione è spesso espressa in megapixel (MP), che indica il numero totale di pixel presenti in un’immagine, ottenuto moltiplicando il numero di pixel orizzontali per il numero di pixel verticali.

Cos’è un’immagine analogica?

Un’immagine analogica è un’immagine catturata e conservata su un supporto fisico, come la pellicola fotografica, attraverso un processo chimico. La luce che colpisce la pellicola viene registrata sotto forma di pattern di cristalli d’argento, che una volta sviluppati e fissati, formano l’immagine visibile. Le immagini analogiche non hanno una risoluzione precisa come le immagini digitali, ma la loro qualità è determinata dalla grana e dalla nitidezza della pellicola utilizzata.

Le immagini digitali e analogiche presentano alcune differenze fondamentali riguardo ai metodi di cattura, conservazione e visualizzazione delle immagini:

Metodo di cattura: le immagini digitali sono catturate dai sensori delle fotocamere digitali, mentre le immagini analogiche sono catturate su pellicola attraverso un processo chimico.

Conservazione: le immagini digitali sono memorizzate su dispositivi di archiviazione elettronica, come schede di memoria e hard disk, mentre le immagini analogiche sono conservate su pellicola o diapositive.

Visualizzazione: le immagini digitali possono essere visualizzate su dispositivi elettronici, come computer, tablet e smartphone, e possono essere facilmente condivise e modificate. Le immagini analogiche, invece, devono essere sviluppate e stampate su carta fotografica per essere visualizzate e condivise.

Risoluzione e qualità: le immagini digitali hanno una risoluzione precisa, determinata dal numero di pixel, mentre la qualità delle immagini analogiche dipende dalla grana e dalla nitidezza della pellicola utilizzata. Le immagini digitali possono essere ingrandite o ridotte facilmente senza perdita di qualità, a patto che la risoluzione sia adeguata, mentre le immagini analogiche possono presentare una grana maggiore quando ingrandite.

Manipolazione e post-produzione: le immagini digitali possono essere modificate e manipolate facilmente con software di fotoritocco, mentre le immagini analogiche richiedono processi di sviluppo e stampa più complessi e laboriosi per apportare modifiche.

Archiviazione e durata: le immagini digitali possono essere archiviate e copiate senza perdita di qualità e sono meno soggette a deterioramento nel tempo rispetto alle immagini analogiche, che possono subire danni fisici o sbiadimento a causa dell’esposizione alla luce e a fattori ambientali.

Per concludere, si può aggiungere un elemento di scenario. Sebbene – come detto all’inizio – oggi siamo praticamente circondati da immagini digitali (sia quelle realmente scattate, sia quelle generate dall’intelligenza artificiale), si assiste a una reazione e al conseguente ritorno di moda della fotografia analogica. Ormai, infatti, gli apparecchi fotografici che producono immagini analogiche sono reperibili sul mercato a prezzi davvero molto bassi rispetto al passato. E c’è anche un tentativo, da parte delle nuove generazioni, di riappropriarsi di una forma d’arte – la fotografia – attraverso le tecniche utilizzate prima dell’avvento del digitale.