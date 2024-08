I politici italiani che diffondono bufale su Imane Khelif

Una bufala fatta circolare dagli ambienti dell’estrema destra spagnola nel 2023 è stata ripresa da molti politici della maggioranza negli ultimi giorni. Parliamo della pugile algerine Imane Khelif che è stata definita a più riprese come un’atleta “transessuale”. A farlo non sono stati solamente gli “utenti” che frequentano le piattaforme social, ma anche politici con ruoli istituzionali: dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, al Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa. Il tutto è stato condito anche con l’urgente richiesta – fatta dalla Lega – di un’interrogazione parlamentare del Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Imane Khelif e le bufale dei politici italiani

Peccato che tutto si basi su una bufala. La pugile algerina Khelif non è transessuale, ma è una persona intersex. Questo vuol dire che è nata con un corredo genetico maschile, nonostante l’assenza degli organi sess*ali maschili. Dunque, è nata così. Non ha deciso lei di effettuare la transizione per diventare donna dopo esser nata uomo. E, per questo motivo, ha gareggiato alle Olimpiadi di Parigi 2024 come donna, dopo aver superato i test di idoneità di genere a cui sono sottoposti tutti gli atleti. Dunque, i livelli di testosterone (uno dei tanti indicatori da tenere in considerazione, insieme al numero di nanomoli per litro di sangue) è rientrato nei limiti previsti dal regolamento del CIO.

Questa vicenda racconta di come la politica stia abbassando sempre più il livello del dibattito, utilizzando una comunicazione sbagliata. Fin dalle definizioni. E tutto ciò viene trascinato da molti quotidiani – soprattutto quelli legati alla destra – che alimentano fake news e non chiedono mai scusa quando vengono pizzicati. Inoltre, appare evidente la strategia di politici come Matteo Salvini che sui social parlano di tutto tranne che delle proprie responsabilità. Invece di rilanciare (a ripetizione) bufale sui Giochi Olimpici, potrebbe raccontare agli italiani i motivi della paralisi estiva del sistema ferroviario italiano e della crisi idrica al Sud. Ma questo non porta like.