Ilaria D’Amico lascia la conduzione del prime-time sportivo di Sky

Non ci sarà più Ilaria D’Amico al timone dei programmi di sport a Sky. Una piccola rivoluzione per la pay tv, annunciata dalla stessa giornalista e conduttrice al Corriere della Sera. Nel corso dell’ultima stagione, Ilaria D’Amico – compagna di Gianluigi Buffon, portiere della Juventus – aveva condotto la trasmissione del prime-time che accompagnava gli spettatori alle partite di Champions League. Un ruolo di massima responsabilità, dal momento che Sky aveva l’esclusiva sulle partite della massima competizione calcistica europea.

Ilaria D’Amico non si occuperà più di sport su Sky

Ilaria D’Amico si è occupata di sport da 23 anni. Di questa sua lunghissima carriera, 18 anni erano trascorsi proprio nella casa dello sport di Sky. Popolarissima per le sue trasmissioni, ha spesso condotto le serate più importanti riguardanti al calcio italiano nel mondo, compresa la vittoria ai mondiali di Germania del 2006. Ora, ha deciso di cambiare rotta e di seguire quello che lei definisce «il richiamo della foresta».

A quanto pare, Ilaria D’Amico avrebbe maturato questa sua decisione durante il lockdown: «Il lockdown – ha dichiarato – ha avuto un ruolo. Mi sono chiesta dove volessi andare e ho sentito che dovevo raccogliere nuove sfide. Con lo sport mi sono tolta ogni sfizio: ho fatto un percorso bellissimo e netto».

Cosa farà adesso Ilaria D’Amico

Adesso, nei suoi piani, c’è un programma di attualità, una prima serata che si possa occupare degli argomenti più in voga del momento, che possa concentrarsi su quanto accaduto nel corso della giornata in Italia e all’Estero e che possa rappresentare un momento fisso della programmazione quotidiana di Sky. Addio al calcio, dunque, ma non alla rete televisiva che l’ha resa famosa.