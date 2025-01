Cos’è e come funziona il Li-Fi?

Cos’è il Li-Fi? A parte l’assonanza con la parola Wi-Fi (tecnologia rispetto alla quale, come vedremo, un collegamento c’è), per molte persone questa sigla non è un richiamo immediato a qualcosa di conosciuto.

Il Li-Fi (Light Fidelity) è una tecnologia wireless innovativa che utilizza le onde luminose emesse da una lampadina a LED per trasmettere dati e informazioni, anziché le onde radio del Wi-Fi. Questa tecnologia offre maggiore larghezza di banda, efficienza, disponibilità e sicurezza migliori rispetto al Wi-Fi.

Al netto dei vantaggi in termini di velocità, tra le sfide più grandi che questa tecnologia ci ha portato – come ha approfondito anche Cybersecurity 360 – una serie di aspetti legati alla cibersicurezza che dobbiamo tenere ben presenti poiché si tratta di un vero e proprio varco che potrebbe permettere intrusioni nelle reti aziendali.

La tecnologia alla base del Li-Fi: le onde luminose

Il Li-Fi utilizza la tecnologia LED per trasmettere i dati attraverso le onde luminose. Il processo avviene tramite una modulazione rapida e impercettibile della luce, che viene poi rilevata da un sensore ottico e convertita in segnali elettrici. Il LED, grazie alla sua capacità di modulare la luminosità in maniera rapida e impercettibile, trasmette i dati. La luce modulata viene quindi captata da un dispositivo di ricezione.

Un ricevitore Li-Fi (di solito un fotodiodo) rileva le variazioni nella luce e le converte in segnali elettrici. Questi segnali vengono poi decodificati in informazioni digitali, che possono essere utilizzate dal dispositivo finale (ad esempio, uno smartphone, un laptop o un altro dispositivo con capacità di ricezione Li-Fi).

La comunicazione Li-Fi può essere bidirezionale, ovvero in grado di inviare e ricevere dati. Per la trasmissione dei dati in entrambe le direzioni, si possono utilizzare dispositivi che integrano sia il LED che il fotodiodo, oppure si può combinare il Li-Fi con altre tecnologie come il Wi-Fi per la parte di ricezione dati.

Vantaggi del Li-Fi rispetto al Wi-Fi

Il Li-Fi presenta diversi vantaggi rispetto al Wi-Fi, tra cui:

Maggiore larghezza di banda : le onde luminose offrono una capacità di trasmissione dati molto più ampia rispetto alle onde radio, permettendo velocità di trasferimento fino a 100 volte superiori.

: le onde luminose offrono una capacità di trasmissione dati molto più ampia rispetto alle onde radio, permettendo velocità di trasferimento fino a 100 volte superiori. Efficienza energetica : la tecnologia LED consuma meno energia rispetto alle antenne Wi-Fi, riducendo l’impatto ambientale.

: la tecnologia LED consuma meno energia rispetto alle antenne Wi-Fi, riducendo l’impatto ambientale. Sicurezza : le onde luminose non possono attraversare i muri, il che rende questa tecnologia più sicura e meno soggetta a intercettazioni rispetto al Wi-Fi.

: le onde luminose non possono attraversare i muri, il che rende questa tecnologia più sicura e meno soggetta a intercettazioni rispetto al Wi-Fi. Disponibilità: può essere utilizzato in ambienti in cui il Wi-Fi è problematico, come gli ospedali o gli aeroporti.

Limiti: cosa tener presente

Nonostante i vantaggi, presenta anche alcuni limiti:

Non può attraversare i muri : a differenza delle onde radio, la luce non può attraversare i muri, il che significa che ha una portata limitata.

: a differenza delle onde radio, la luce non può attraversare i muri, il che significa che ha una portata limitata. Richiede un sensore ottico : per ricevere i segnali luminosi, è necessario un sensore ottico, che potrebbe non essere compatibile con tutti i dispositivi.

: per ricevere i segnali luminosi, è necessario un sensore ottico, che potrebbe non essere compatibile con tutti i dispositivi. Interferenze luminose: la presenza di altre fonti luminose potrebbe interferire con il segnale Li-Fi.

Inoltre, se si ha necessità di una copertura ampia (ad esempio in una casa o in un ufficio grande), il Wi-Fi è una scelta migliore rispetto al Li-Fi che – come abbiamo avuto modo di evidenziare – da questo punto di vista presenta dei limiti. Inoltre, quest’ultimo funziona poco in ambienti non perfettamente illuminati. Inoltre, il Li-Fi richiede un investimento iniziale – per un suo utilizzo – estremamente più ampio rispetto ai prezzi abbordabili delle connessioni wi-fi.

Confronto Li-Fi e Wi-Fi: quale scegliere?

La scelta tra le due tecnologie dipende dalle specifiche esigenze e dall’ambiente in cui si desidera utilizzare la connessione. In generale, il Li-Fi è ideale per applicazioni che richiedono alte velocità di trasmissione dati, sicurezza e disponibilità in ambienti critici. Tuttavia, il Wi-Fi rimane una soluzione più versatile e adatta a una vasta gamma di dispositivi e situazioni.

Il Wi-Fi utilizza onde radio che possono essere intercettate se un hacker riesce ad accedere alla rete. Sebbene le tecnologie di sicurezza (come WPA3) migliorino la protezione, il Wi-Fi è comunque vulnerabile a attacchi, soprattutto in ambienti non protetti. Il Li-Fi offre un livello di sicurezza più elevato, poiché la luce non può attraversare pareti e non è suscettibile alle interferenze di segnali radio. In pratica, i dati trasmessi tramite Li-Fi sono confinati nello spazio fisico in cui la luce è visibile, riducendo la possibilità di intercettazioni o attacchi esterni. Se, dunque, si dovesse scegliere sulla base di esigenze collegate alla sicurezza, il Li-Fi sarebbe sicuramente la tecnologia da preferire.

Il futuro del Li-Fi: prospettive e sviluppi

Questa è una tecnologia promettente che potrebbe rivoluzionare il modo in cui trasmettiamo e riceviamo dati. Nel futuro, potremmo vedere un’adozione più ampia del sistema wireless in ambienti commerciali, industriali e residenziali. Tuttavia, è probabile che il Li-Fi e il Wi-Fi coesistano e si integrino l’uno con l’altro, offrendo agli utenti la possibilità di sfruttare i vantaggi di entrambe le tecnologie a seconda delle esigenze. In conclusione, questo sistema rappresenta un’innovazione importante nel campo delle comunicazioni wireless.

Grazie alla sua maggiore larghezza di banda, efficienza energetica, sicurezza e disponibilità, questa tecnologia ha il potenziale per migliorare l’esperienza utente e risolvere alcune delle sfide legate all’uso del Wi-Fi. Tuttavia, è importante considerare anche i limiti del Li-Fi, come la portata limitata e la necessità di un sensore ottico, che potrebbero influenzare la sua adozione su larga scala. Il consiglio finale in questa guida al Li-Fi e al confronto con il Wi-Fi: prima di decidere se implementarlo nel tuo ambiente, valuta attentamente le tue esigenze specifiche e confronta i vantaggi e i limiti di entrambe le tecnologie.