Il Giornale si sente in diritto di dire che Elodie non è democratica

Il Giornale oggi si sveglia spiritoso…per così dire. Nell’edizione di oggi c’è un articolo che parla di Elodie e ci si aspetterebbe fosse una polemica per la miriade di insulti sessisti e allusioni di pessimo gusto di cui la giovane donna è stata bersaglio dopo essersi schierata a favore della discussione del DDL Zan in commissione al Senato e contro la Lega che ha impedito al testo di proseguire l’iter per essere approvato. Insieme a Elodie si sono esposti Fedez, Levante, Pierò Pelù e moltissimi altri personaggi dello spettacolo indicando il DDL Zan come una legge necessaria e civile. Elodie, in particolare, ha definito i leghisti «indegni» rispetto al tema dell’omofobia.

Per Il Giornale Elodie «zittisce la Lega»

«Siete indegni, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento» queste le parole della cantante commentando il palese ostruzionismo del partito di Matteo Salvini, che sta impedendo all’iter di proseguire. Nulla di più e nulla di meno della critica di una cittadina che sta semplicemente dicendo la sua e lo sta facendo in maniera educata e civile, senza usare epiteti e insulti – tanto per dirne una – e mostrandosi di gran lunga più civile e migliore di tutti coloro che si sono affrettati ad andare sotto i suoi profili social arrivando a darle della puttana per aver espresso una legittima opinione su una parte dell’attuale formazione politica.

Perché sempre questo due pesi e due misure?

Il Giornale, che afferma che Elodie – insieme agli altri che si sono esposti a favore del DDL Zan – «zittisce la Lega», scrive cose senza alcun senso logico al di là dell’appartenenza politica. Perché invece di far leva sul fatto che “deputati e senatori della Lega sono stati eletti” non ci ricordiamo che essere eletti non significa essere a di là delle critiche e che, anzi, un paese civile lo fa il dibattito democratico? Democratico come le parole di Elodie, che rispetto alla Lega ha espresso dissenso come è suo diritto fare, e sicuramente non si è espressa con gli stessi toni usati da chi l’ha ricoperta di maleparole (e chissà chi votano queste persone).