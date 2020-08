Ibra e Diletta Leotta, c’è del tenero?

Il settimanale “Chi”, nel numero in edicola da mercoledì 19 agosto lancia il “rumor” più fragoroso dell’estate 2020, quello della nascita di una nuova “supercoppia” formata da Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta. Ma guai a gridare la parola clamoroso, perché sarebbe invece giusto dire “c’era da aspettarselo”.

Ibrahimovic e Diletta Leotta, i rumors sulla possibile coppia

Diletta e Zlatan si sono conosciuti dopo il lockdown grazie a un’azienda di fitness che li ha voluti come testimonial. In seguito proprio “Chi” li ha sorpresi a cena insieme e poi… il nulla. Fino a quando Diletta è sbarcata in Sardegna con amiche e fratello Mirko al seguito. Subito dopo, in Costa Smeralda, è apparso anche Zlatan.

I due non erano in casa insieme, ma…c’è un ma. Zlatan, accompagnato da un assistente fidato, ha confidato a un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia. Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single. Una sera al ristorante Sottovento entrambi si sono palesati con gruppi diversi: nessuna foto a testimoniarlo, perché – grazie a una telefonata precedente dello staff di Ibra – hanno cenato a porte chiuse nel privé, con tanto di bodyguard a protezione. Poi, uscite separate.

Finita qui? No, la frequentazione tra i due procede alla grande e mentre i quotidiani sportivi dibattono sul futuro di Ibra (resterà al Milan o andrà altrove?), la risposta potrebbe essere Diletta Leotta. I media svedesi, inoltre, sottolineano come nell’ultimo periodo Zlatan e la moglie raramente si sono visti insieme. Intanto – solo su Giornalettismo – ecco le immagini, il video della festa di compleanno della Leotta…che attendeva l’arrivo di Ibra.