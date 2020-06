È morto Ian Holm, il Bilbo Baggins de Il signore degli Anelli

Ian Holm, era un vero e proprio guru per gli appassionati dei film di fantascienza, avendo vestito i panni di personaggi androidi, fino agli hobbit con la sua magistrale interpretazione di Bilbo Baggins nel Signore degli Anelli. Il Guardian è in grado di rivelare in anticipo la notizia della sua scomparsa: Ian Holm è morto a Londra all’età di 88 anni, lo ha confermato il suo agente.

«È con grande tristezza che l’attore Sir Ian Holm è deceduto questa mattina all’età di 88 anni – ha affermato l’agente -. È morto pacificamente in ospedale, con la sua famiglia e la sua badante, la sua malattia era correlata al Parkinson. Affascinante, gentile e di grande talento, ci mancherà moltissimo».

Sua moglie, Sophie de Stempel, negli ultimi giorni del ricovero in ospedale di Ian Holm ha scattato diverse fotografie per immortalare gli ultimi istanti della sua vita. Ha vinto un Bafta ed è stato nominato agli Oscar per la sua interpretazione da non protagonista nel film Momenti di Gloria, ma la nuova generazione di ammiratori è cresciuta con lui dopo che era stato scelto come Bilbo Baggins nella trilogia del Signore degli Anelli.

Holm è nato nel 1931 in Essex, dove suo padre era sovrintendente all’ospedale psichiatrico della West Ham Corporation. Negli ultimi anni aveva ricevuto anche il titolo di baronetto dalla regina Elisabetta II: nella fattispecie, nel 1998 il titolo gli è stato conferito per i suoi meriti artistici.