I Simpson, le tre protagoniste di Riverdale guest star di puntata

I Simpson molto spesso ospitano grandi star per delle puntate speciali e così accadrà anche in quella in onda il prossimo 10 maggio negli USA. A Springfield arriveranno infatti Lili Reinhart, Madelaine Petsch e Camila Mendes, rispettivamente Betty, Cheryl e Veronica in Riverdale.



Le tre amatissime protagoniste della serie diventata popolare nel nostro paese grazie a Netflix saranno al fianco di Lisa Simpson. La giovane farà amicizia con una ragazza di nome Addy (doppiata da Joey King). Lei la presenterà alle sue amiche, un gruppetto di ragazze ricche e snob del quale fanno parte Bella-Ella (Reinhart), Sloan (Petsch) e Tessa Rose (Mendes). EW ha mostrato in anteprima il look in stile Simpson delle star di Riverdale.

Le tre attrici lasciano alle loro spalle i misteri di Riverdale, le cui riprese della quarta stagione sono state anche sospese causa coronavirus. Al momento in Italia la quarta stagione va in onda su Premium e Infinity, ma sono stati girati soltanto 16 delle 22 puntate previste. L’episodio che le vedrà come guest star ne i Simpson si intitola The Hateful Eight-Old Olds e andrà in onda negli Stati Uniti domenica 10 maggio alle 20:00 su Fox. Ricordiamo che su Disney+ sono disponibili in catalogo le prime 30 stagioni dello show creato da Matt Groening.