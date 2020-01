Era il 1940 quando lo storico e biografo Emil Ludwig, già autore nel 1932 dell’apprezzato Colloqui con Mussolini, usciva con il suo “I Tre Dittatori” in cui traccia un ritratto di Hitler, Mussolini e Stalin. Ora Mind Edizioni rilascia in una nuova forma a 80 anni esatti dalla loro pubblicazione il 16 gennaio questo capolavoro della sua bibliografia dandoli un look completamente nuovo già dal titolo decisamente provocatorio: I Dittatori non cadono dal cielo, seguito dal sottotitolo “Sono i popoli che vogliono essere schiavi”. La casa editrice indipendente aggiunge quindi un piccolo gioiello della letteratura alla sua ampia offerta e nella persona dei fondatori Francesco Bogliari e Rosamaria Sarno dichiara:

“Questi ritratti di taglio psicologico e sociologico oltre che politico sono ancora di utilissima lettura, per capire come le dittature non nascano dal niente ma dalla volontà stessa dei popoli”.

I Dittatori non cadono dal cielo, una lettura che lancia un monito



I Dittatori non Cadono dal Cielo torna con una prefazione di Paolo Giovannini, docente di Storia contemporanea all’Università di Camerino, che contestualizza l’opera ai giorni nostri sottolineando come sia necessario vigilare affinché i leaderismi nazional-populistici non portino all’emergete di nuove figure dittatoriali come quelle prese in esami e da Emil Ludwig.

Lo storico e biografo, infatti, sottolinea nei suoi ritratti che le dittature nascono quando i leader autoritari trovano terreno fertile nei popoli eccitati dalla loro demagogia e dai loro slogan propagandistici e questo è straordinariamente attuale specie nel panorama politico italiano che si fonda molto proprio sulla propaganda: “I tedeschi non hanno ereditato Hitler – scrive infatti Ludwig – ma lo hanno eletto più volte e, sebbene milioni di loro lo abbiano fatto sotto minaccia, altri milioni ancora lo adorano”, è uno dei passaggi più significativi del suo capolavoro.

Il libro è arricchito in appendice con il testo integrale della lunga intervista rilasciata all’autore da Stalin nel dicembre 1931, che permette di analizzare ancora meglio il profilo di un leader politico ancora oggi da molto santificato.

I Dittatori non Cadono dal dal Cielo è stato presentato alla libreria Zanichelli di Bologna ieri, 17 gennaio, ed è disponibile nelle librerie.