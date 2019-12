Il videogame che ti fa fare gli stessi miracoli di Gesù Cristo

Non è ancora in commercio, ma sta già facendo discutere. Si chiama I am Jesus Christ ed è uno dei nuovi videogame prodotti dalla piattaforma Steam. Si tratta di un gioco che fa vivere in soggettiva l’esperienza di Gesù, miracoli e resurrezioni comprese.

I am Jesus Christ, il simulatore della vita di Gesù

«Diventa Gesù Cristo, l’uomo più famoso sulla Terra in questo gioco di simulazione altamente realistico – viene presentato così il gioco sulla piattaforma di gaming -. Prega come Lui per ottenere la superpotenza, esegui miracoli famosi come Lui come scacciare i demoni, guarire e nutrire le persone, la risurrezione e molto altro».

Il simulatore estremamente realistico è ispirato alle storie del Nuovo Testamento, ricostruendo il periodo e il territorio in cui è vissuto Gesù Cristo oltre 2000 anni fa. Sempre sulla piattaforma si può leggere: «È un gioco di simulazione e puoi provare a salvare il mondo come ha fatto lui. Sei pronto a combattere con Satana nel deserto, esorcizzando demoni e curando i malati? O calmare la tempesta nel mare?». Nelle immagini, Gesù Cristo ridona la vista a un cieco, salva una barca camminando sulle acque e apre la grotta in cui era stato sepolto dopo la crocifissione.

Non è la prima volta che Gesù è protagonista di un videogame

Non è certo la prima volta che Gesù Cristo diventa il protagonista di un videogame, tuttavia questa volta la sensazione è davvero realistica. La notizia, nonostante il gioco non sia ancora entrato in commercio, ha già fatto il giro del web e sta già alimentando le prime polemiche.