Donald Trump ha annunciato durante una conferenza stampa del 14 luglio di aver firmato un ordine esecutivo per punire la Cina per l'”oppressiva” legge di Sicurezza nazionale imposta a Hong Kong.

Mentre Trump fatica a contenere la pandemia di coronavirus in casa, l’amministrazione continua la lotta, a colpi di sanzioni e divieti, contro Pechino. In questo caso il presidente ha firmato una proposta di legge già approvata dal congresso statunitense che penalizza le banche di Hong Kong che fanno business con gli ufficiali cinesi e di fatto pone fine al trattamento preferenziale dell’ex-colonia britannica.

Secondo dettagli forniti dalla casa bianca, le legge prevede anche la revoca del trattamento speciale per i cittadini in possesso del passaporto della regione speciale di Hong Kong.

«D’ora in poi, Hong Kong verrà trattato come la Cina», ha annunciato Trump dal Rose Garden della casa bianca. «Niente privilegi speciali, niente trattamento economico speciale e nessuna esportazione di tecnologie sensibili»

Approvato anche l’Hong Kong Autonomy Act

Il presidente ha anche confermato di aver firmato anche l’Hong Kong Autonomy Act, approvato all’unanimità dal congresso all’inizio del mese di luglio.

«Questa legge darà alla mia amministrazione nuove potenti armi per punire gli individuare le entità responsabili per l’estinzione della libertà di Hong Kong», ha spiegato Trumo dicendo di non aver nessuna intenzione di parlare personalmente con il presidente cinese Xi Jinping.

Trump, la Cina e la pandemica

Parlando invece del pandemia di Covid-19, Trump ha ribadito che «gli Stati Uniti ritengono la Cina completamente responsabile di aver nascosto il virus e di averlo “rilasciato” nel resto del mondo».

Trump e la sua amministrazione sono stati pesantemente criticati la gestione fallimentare della pandemia negli Stati Uniti, il primo Paese al mondo per numero di infezioni con 3.4 milioni di casi di Covd-19.