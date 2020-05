Dopo aver fatto compagnia ai fan su Italia 1 durante la quarantena ora un nuovo magico appuntamento con Harry Potter ogni settimana. J.K Rowling e il portale Harry Potter at Home hanno annunciato che tante star dello sport, del cinema e del mondo magico leggeranno i 17 capitoli del primo libro “La pietra filosofale”. Il primo ad inaugurare questa serie di letture è stato nientedimeno che Daniel Radcliffe, che ha letto il primo capitolo “Il ragazzo che è sopravvissuto”.

Tra i tanti nomi che nelle prossime settimane si susseguiranno al leggio troviamo tant’è personalità, accumunate dalla grande passione per Harry Potter: David Beckham, Stephen Fry, Dakota Fanning, Claudia Kim, Eddie Redmayne, Noma Dumezweni e tanti altri. Tutti e 17 i capitoli del libro saranno pubblicati entro la metà dell’estate. Ricordiamo che in Italia hanno avuto molto successo gli audiolibri letti da Francesco Pannofino per un prodotto ormai sempre più richiesto.







I capitoli audio saranno disponibili in esclusiva su Spotify, sia per gli utenti Premium che per quelli Free, mentre i video delle registrazioni saranno in diretta esclusivamente sul sito di Harry Potter At Home. Una bella iniziativa per fare compagnia ai tanti fan in tutto il mondo ancora costretti al lockdown per via dell’emergenza coronavirus.