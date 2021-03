Guido Crosetto: «Tutta la mia storia su Twitter è stata cancellata»

Guido Crosetto mette subito in chiaro una cosa: «Quella sul Trojan è stata una battuta». In effetti, aveva reagito con ironia quando, all’inizio, si era accorto che qualcosa non andava più per il verso giusto sul proprio cellulare. Poi, però, quando la situazione della sicurezza sui suoi dispositivi si è aggravata, l’imprenditore non ha avuto altra scelta che presentare denuncia alla polizia postale. Anche perché l’attacco è stato coordinato ed è arrivato su più fronti. Ma la notizia del Trojan – messa in risalto anche da alcuni media – non poteva avere alcun tipo di fondamento, soprattutto per le modalità con cui era stato condotto l’attacco, che ha avuto tra i bersagli anche il popolare account Twitter (da 141k followers) di Crosetto.

Guido Crosetto e l’attacco subito sui suoi dispositivi

«Al momento non ci sono aggiornamenti in merito a quanto accaduto – ha detto a Giornalettismo -. Il mio lavoro, adesso, è quello di ripristinare la sicurezza sui miei dispositivi, anche perché l’attacco ha coinvolto un po’ tutto: non soltanto il mio smartphone (Crosetto aveva mostrato un breve video su Twitter di una schermata di blocco dell’iPhone che era diventato impossibile da gestire, ndr), ma anche i miei computer, sia in ufficio, sia in casa».

Dunque, un attacco a tutto tondo, che ha riguardato accesso a dati molto sensibili: «Nonostante questo, la cosa che mi ha sorpreso è che questa entità che ha condotto questo attacco – continua Crosetto – abbia cancellato tutti i tweet del mio account. Ora, grazie a Twitter, sono riuscito a recuperare l’account e sono anche tornato nuovamente a twittare: come prima cosa, ho scelto la copertina di Stephen King, A volte ritornano (ride, ndr). Il problema è che, ormai, ho perso tutta la mia storia personale su Twitter».

Guido Crosetto e la cyber-security in Italia

Ovviamente, la cancellazione della timeline di Twitter è stato, probabilmente, un gesto dimostrativo, con il quale chi ha condotto l’attacco voleva farsi notare. Guido Crosetto, comunque, rassicura sul fatto che i dati relativi al suo lavoro non sono stati coinvolti dall’attacco. «Il problema di cyber-sicurezza nel nostro Paese – dice Crosetto – esiste, sia per le aziende, sia per i privati cittadini. Ecco, su quest’ultimo punto posso dire che a volte siamo sciocchi noi a utilizzare, per comodità, la stessa password o un sistema di verifica a un solo livello rispetto a quelli che ci mettono a disposizione i vari device. Posso dire, in ogni caso, di aver ricevuto una pronta assistenza e una disponibilità a risolvere il problema da parte della polizia postale».

