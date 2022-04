Il contributo di Giacomo Bruno e del Club del Libro alla storia di internet in Italia | RAM – La rete a memoria

A tu per tu con i protagonisti della rete. È quello che si prefigge di fare il nostro format RAM – La rete a memoria. Nel corso di diverse puntate – disponibili anche sulla pagina Instagram di Giornalettismo -, si proporranno delle conversazioni con i protagonisti della storia di internet in Italia. L’idea è quella di un racconto attraverso una semplice conversazione via app di messaggistica, con gli intervistati che rispondono alle nostre domande con dei messaggi vocali. Un modo per entrare in empatia con chi – di solito – sta sempre oltre lo schermo del nostro pc. Il ciclo di puntate si continua con questa nostra intervista a Guido Cilia, fondatore, IT e Community Manager del Club del Libro online.

Quando nasce il primo Club del libro online in Italia, una realtà virtuale in cui potersi riunire con appassionati di libri non per forza legati ai luoghi che fisicamente conosciamo? Quando si parla di realtà di questo tipo, in effetti, si è spesso e romanticamente legati all’idea delle pagine di carta sfogliate in mezzo ad altre persone fisicamente riunite, ognuna con la sua copia, in una libreria o in un bar nel quale appositamente è stato organizzato l’evento. Non che queste realtà non esistano più, ovviamente, però il Club del Libro online di cui Cilia ha parlato hai microfoni di Giornalettismo ha permesso – grazie al web – di annullare ogni distanza fisica e parlare dei nostri libri preferiti con persone anche lontanissime.

Nascita e sviluppo del primo Club del Libro online in Italia

Per scoprire la storia della prima realtà italiana di questo tipo andata online abbiamo rintracciato il suo fondatore, Guido Cilia, che lo ha definito «il primo e più grande club del libro online d’Italia, una community di migliaia di lettori con una mission: leggere». Il Club del Libro fa tutto quello che ci aspetterebbe da una realtà del genere, solo online: «Le nostre iniziative si svolgono principalmente sul sito internet».

«Come ogni club del libro – ci ha raccontato il Community Manager e IT della realtà online – la nostra attività principale consiste nello scegliere, leggere e discutere di un libro al mese e lo facciamo online, nel nostro forum». Perché proprio un forum è il mezzo scelto per parlare in un mondo con piattaforme di messaggistica molto più rapide? «Il forum è uno strumento digitale un po’ vintage ma funzionale all’approfondimento. Chiunque può prendere parte alle discussioni in qualunque momento e da qualunque dispositivo».