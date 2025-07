Guide collaborative e app: come cambia l’esperienza di viaggio

Oggi, organizzare un viaggio è facile e difficile al tempo stesso. Le informazioni che si hanno a disposizione online sono moltissime, ma spesso anche molto dispersive: si va dalle generiche recensioni fino ad arrivare ai blog personali e non è sempre semplice trovare contenuti affidabili e aggiornati.

Non mancano però in Rete realtà in grado di rispondere in modo adeguato a questa esigenza di chiarezza e concretezza che hanno coloro che desiderano intraprendere un viaggio in Italia o all’estero.

Tra queste, si può citare travel365.it, un portale che propone un modello interessante dando notevole spazio alla condivisione di esperienze di viaggio dirette e sulla costruzione collettiva di guide di viaggio.

Oltre al portale web, il progetto si avvale di un’app dedicata (Travel365), che consente di pianificare viaggi in tutti i più bei posti del mondo.

L’app mette gratuitamente a disposizione dell’utente più di 1.000 guide di viaggio che sono state realizzate da esperti e che sono continuamente aggiornate grazie ai contributi dei viaggiatori.

Il progetto di Travel365

Travel365 è un portale italiano dedicato ai viaggi. Nato come blog per appassionati, con il tempo si è trasformato nella più grande guida di viaggi online, una community che propone guide collaborative, articoli, itinerari e consigli per viaggiare in qualsiasi parte del mondo.

Sul sito si trovano oltre 5.000 articoli, 1.500 guide di viaggio, una copertura di oltre 3.000 destinazioni e una comunità attiva con centinaia di contributi quotidiani.

Ciò che rende particolare il progetto di Travel365 è il grande valore che viene attribuito all’esperienza personale. La community infatti non si limita a fruire dei tanti contenuti, ma è parte integrante del progetto poiché gli iscritti contribuiscono a scrivere le guide e forniscono idee, suggerimenti di correzione, contenuti fotografici ecc.

Si ha cioè un coinvolgimento diretto degli utenti grazie ai quali ogni esperienza raccontantata può risultare utile per un altro viaggiatore.

In sostanza, quelle presenti sul sito sono guide collaborative frutto del lavoro congiunto tra utenti e redazione, che effettua un attento lavoro di verifica al fine di garantire un alto livello qualitativo dei vari contenuti.

L’app Travel365

Come accennato, il progetto si avvale anche di un’app gratuita, per Android e iOS, installabile su smartphone o tablet pensata per accompagnare l’utente in ogni fase del viaggio, dalla pianificazione alla scoperta sul posto.

Una volta scelta una certa destinazione (sono disponibili oltre 1.500 guide di viaggio) è possibile visualizzare i must da vedere con i dettagli sugli orari e sui prezzi.

L’app fornisce informazioni su itinerari, mezzi di trasporto, quartieri dove alloggiare, ristoranti e specialità culinarie, escursioni nei dintorni, clima, periodo migliore per il soggiorno.

Sono anche proposte offerte speciali per prenotare voli, hotel, tour e altre esperienze di viaggio.

Uno strumento per muoversi con consapevolezza

In un’epoca in cui si tende spesso a essere veloci e superficiali, travel365.it ha un approccio più ragionato. Le guide, frutto della community, offrono punti di vista reali e aggiornati. L’app, dal canto suo, non si limita a informare, ma supporta concretamente chi viaggia, in ogni momento del percorso, con dati e consigli attendibili. Non è l’unica soluzione sul mercato, ma si distingue per l’attenzione verso l’esperienza condivisa e per la qualità del contenuto, leggibile e utilizzabile da chi preferisce muoversi con consapevolezza.