Secondo il Guardian il principe Bin Salman ha ordinato di hackerare il cellulare di Jeff Bezos

Cinque mesi prima che Jamal Khashoggi venisse ucciso nel consolato saudita di Istanbul nell’ottobre 2018, il principe saudita Mohammed Bin Salman avrebbe ordinato di hackerare il cellulare di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post, testata per cui Khashoggi lavorava, scrivendo reportage ed editoriali. A riportare la nuova accusa contro il principe ereditario è il The Guardian, fornendo nuovi dettagli che fanno riemergere le accuse contro il regime saudita.

Il regime aveva già negato in passato di aver preso di mira il telefono di Jeff Bezos, ma nuovi dettagli emersi durante una inchiesta condotta dal giornale britannico The Guardian riaccendono le accuse. Secondo le informazioni raccolte dalla testata infatti, ci sarebbero prove concrete che il telefono del proprietario del Washington Post sia stato «hackerato dal principe ereditario saudita» Mohammed bin Salman ben cinque mesi prima dell’omicidio del giornalista nel 2018. L’attacco sarebbe stato possibile in seguito ad un messaggio inviato il primo maggio a Bezos su Whatsapp proprio dal numero privato del principe bin Salman.

Il messaggio, secondo quanto scritto dal giornale parte di una conversazione amichevole, conteneva un video che una volta aperto ha infettato il telefono di Bezos rendendolo accessibile agli hacker ingaggiati dal principe saudita. Dal telefono sarebbero stati sottratti grandi quantità di dati, ma l’attacco sarebbe continuato per ore e non è ancora possibile stabilire quali contenuti in particolare sia stati rubati, nonostante le analisi effettuate sul dispositivo.

Le prime accuse di essere stato «intercettato» erano state mosse da Bezos in persona in passato. Il fondatore di Amazon infatti riteneva che ci fossero i sauditi dietro la pubblicazione sul National Enquirer di alcuni articoli sulla sua vita privata, inclusa la relazione clandestina con la conduttrice televisiva Lauren Sanchez.

(Credits immagine di copertina: From Wikimedia Commons)