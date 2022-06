I gruppi estremisti chiedono su Telegram violenze per la sentenza sull’aborto

Gruppi marginali all’estrema destra e all’estrema sinistra hanno lanciato appelli su Telegram a prendere le armi in segno di un’escalation della tensione sulla sentenza di aborto della Corte Suprema degli Stati Uniti. È quanto riportato su un articolo dal Washington Post.



“DIFENDI LE TUE CHIESE STASERA”, ha gridato l’attivista di estrema destra Nicholas Fuentes sul suo canale personale sull’app di messaggistica Telegram, dove ha più di 44.000 follower. Con le persone in tutto il paese che scendono in piazza per protestare e sostenere la decisione, i funzionari hanno avvertito che gli Stati Uniti potrebbero affrontare un’ondata di violenza da parte degli estremisti. In molti post, Fuentes e altri influencer di estrema destra hanno fatto riferimento a un promemoria pubblicato venerdì dal Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti in cui avverte che chiese, giudici e fornitori di aborti potrebbero essere a maggior rischio di violenza “per settimane” in risposta sia alla sentenza che cambiamenti attesi nelle leggi statali e nelle misure di voto derivanti dalla decisione. Sebbene la nota del DHS affermasse che tutte le parti erano a rischio, su canali di estrema destra come quello di Fuentes, la nota veniva citata come una chiamata alle armi per proteggere i centri per la gravidanza e le chiese dagli estremisti pro-aborto, secondo i ricercatori della disinformazione. I centri di gravidanza sono organizzazioni senza scopo di lucro create da sostenitori dell’antiaborto per consigliare alle donne di non abortire. “Custodisci e proteggi la tua chiesa locale. Proteggi e proteggi i tuoi centri per la gravidanza locali. Chiamali in anticipo. Porta con te fucili e uomini”, si legge in un altro post su un canale Telegram di estrema destra. Il messaggio invitava gli “American Patriots” a “difendere la fede”. “Prevediamo che questa potrebbe essere una situazione di esca”, ha affermato Lisa Kaplan, fondatrice e CEO di Alethea Group, una società tecnologica che rileva e mitiga la disinformazione e la manipolazione dei social media, che ha condotto la ricerca sui post violenti. “Sulle piattaforme dei social media stiamo assistendo a appelli alla violenza politicamente carichi da sinistra e da destra in risposta alla decisione Roe v. Wade della Corte Suprema”, ha affermato. Alethea ha affermato di aver rilevato meno richieste di violenza sui canali di estrema sinistra, ma Kaplan ha affermato che la ricerca era preliminare. Un post su un canale di estrema sinistra su Telegram chiedeva di bruciare tutte le chiese tranne quelle nere. “Solo le chiese nere dovrebbero essere lasciate in piedi. Bruciali tutti”, si legge in un post.



