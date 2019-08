Il titolo choc di Libero: «Grillini da vergini a escort»

Libero Quotidiano ci ha sempre abituato a titoli forti per riassumere una situazione. E lo fa, spesso e volentieri (se non quasi sempre), quando c’è da attaccare un qualcosa che va contro la propria linea editoriale e politica. Dopo qualche mese di toni sempre accesi, ma senza vette, oggi il giornale diretto da Vittorio Feltri torna a fare notizia per la sua apertura: «Grillini da vergini a escort». Il tutto accompagnato da un «Si concedono a pagamento», facendo riferimento alla trattativa per un governo giallorosso con il Partito Democratico. E proprio per questo, dopo la fine dell’esperienza nel letto della Lega, Libero ha deciso di fare il paragone «Grillini escort».

Il titolo forte accompagna l’articolo di Renato Farina che tenta di fare una cronistoria del Movimento 5 Stelle. La verginità, a cui si allude nel titolo, va in contrapposizione con l’aver smussato gli angoli di quello che non si è mai definito un partito ma che, dal voto del 4 marzo 2018, ha iniziato a comportarsi come tale. Ed ecco che, senza alcuna delicatezza dialettica, arriva il paragone grillini escort: la contrapposizione tra quel che erano e quel che sono diventati.

Grillini escort, il titolo choc del quotidiano di Feltri

Un ragionamento che, seppur non nei toni, può essere condivisibile. Occorre sottolineare che, però, solo i più sprovveduti avrebbero potuto pensare che, una volta entrati in Parlamento e ottenuta una maggioranza, il Movimento non avrebbe avuto trasformazioni al proprio interno (e anche al proprio esterno). Sta di fatto che il binomio grillini escort sia tanto volgare quanto provocatorio.

Quando fu per la Lega Libero non disse nulla

Stesso discorso, infatti, non venne fatto da Libero all’indomani dell’accordo (ormai oltre 14 mesi fa) con la Lega. Eppure anche lì il Movimento 5 Stelle aveva mostrato i primi segnali da ‘partito politico’ che aveva deciso, pure di governare, di stringere un patto con la realtà più diversa presente nel tourbillon parlamentare italiano. Ora tocca al Pd. Giusto o sbagliato lo decideranno gli elettori nel corso della prossima occasione. Senza parlare di grillini escort e grillini vergini.

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI + prima pagina di Libero Quotidiano del 28 agosto 2019)