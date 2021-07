Green pass obbligatorio in un locale di Agrigento, che riesce a rimuovere le recensioni dei novax

Dal 15 luglio si accede in un locale di Agrigento con Green Pass. Si tratta del ristorante «La Rotta», gestito da Andrea e Mirko, due fratelli di 29 e 27 anni che hanno deciso di anticipare la decisione del Governo, ma che si sono trovati oggetto di recensioni false su Google da parte dei novax, ad oggi rimosse.

Obbligo del Green Pass, ma solo nelle ore serali

Un primo chiarimento da fare in merito alla questione è che i titolari del locale «La Rotta» non hanno imposto l’obbligo del Green Pass per accedere a tutti i loro spazi e per tutto l’orario d’apertura. Il vincolo di accesso con la certificazione verde, infatti, va contestualizzato e sono loro stessi in una Instagram Story a chiarire la loro decisione, a scanso di equivoci che, loro malgrado, si sono comunque creati.

«L’accesso nelle ore serali (dopo cena), in considerazione dell’aumento degli accessi alla struttura, è consentito a chi è in possesso del green pass e a chi si è già sottoposto alla somministrazione della prima dose del vaccino», quindi unicamente nella fascia oraria serale. Infatti, aggiungono: «Fanno eccezione coloro che accedono all’area ristorante, considerate le misure anti-contagio già adottate in sala, e i bagnanti che usufruiscono della spiaggia. Nelle ore pomeridiane, così come al mattino, l’accesso è assolutamente libero visto il numero ridotto di utenti».

Locale Agrigento Green Pass: le recensioni

Nonostante i chiarimenti, ciò che si è verificato è stato un vero e proprio boicottaggio da parte dei novax, che hanno prontamente portato il locale «La Rotta» a scivolare nel punteggio Google da 4,2 a 3,6.

Le recensioni Google che hanno comportato una perdita del punteggio e delle «stelline» erano false, fuorvianti e scritte unicamente con lo scopo di far perdere credibilità ad un locale che – in termini di prevenzione del contagio – si è posto come avanguardista. Come riportano alcuni screenshot pubblicati da HuffPost, nella pagina Google relativa al locale, figuravano commenti come «Greenpass? No grazie!», «Accesso solo con il Greenpass della vergogna. Anche no!!», e poi ancora «Se farete ingresso a chi ha il greenpass…vi auguro di fallire». Nella maggior parte dei casi, la sintassi delle recensioni lascia un po’ desiderare, ma d’altronde non possiamo avere grandi aspettative nei confronti di chi, nel recensire un locale, tutto fa tranne che recensirlo.

Come rimuovere le recensioni fake di Google

I titolari de «La Rotta» sono riusciti a far rimuovere a Google le fake recensioni e scoprire come hanno fatto può essere utile anche ad altri esercizi commerciali, che per queste ragioni o per altre potrebbero finire vittime dello stesso spiacevole evento.

Per segnalare la questione a Google, basta recarsi nella sezione Centro Assistenza e – nello specifico – in «Richiedere la rimozione di recensioni», dove l’utente potrà scegliere se segnalare una recensione nell’account, segnalare una recensione o un utente in Google Maps, segnalare una recensione in Ricerca Google o Rilevare Spam, tutte alternative che consentono di migliorare l’esperienza degli utenti su Google e di garantire che le recensioni visualizzate siano «autentiche, pertinenti e utili», come scrivono loro stessi nella pagina in questione.

Non sappiamo ancora quale tra queste strade sia stata percorsa da Andrea e Mirko, i fratelli proprietari de «La Rotta», ciò che è certo è che sono riusciti nel loro intento e attualmente il loro locale sul mare ad Agrigento è ritornato ad avere un punteggio di 4,2.