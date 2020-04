La denuncia del sindaco di Gravina in Puglia: «Alcune persone stanno rivendendo i buoni spesa»

A denunciare quel che sta accadendo a Gravina in Puglia, comune che fa parte della città metropolitana di Bari, è lo stesso sindaco Alesio Valente. Attraverso un video pubblicato sui proprio canali social, il primo cittadino ha raccontato quel che sta accadendo e le notizie che gli sono arrivate negli ultimi giorni. Il tema è quello dei buoni spesa, distribuiti alle persone che ne hanno maggior necessità per provvedere all’acquisto di beni di prima necessità nei supermercati e negli alimentari. Alcune persone, però, starebbero speculando vendendo quei bonus ad altri cittadini.

Il comune di Gravina in Puglia aveva deciso di adottare e distribuire questi buoni spesa ancor prima del governo italiano. L’operazione è iniziata circa dieci giorni fa, ma c’è qualcuno che ha deciso di vendere quanto gli spettava per ricavare denaro fresco: «Ho saputo di qualcuno che si rivende i buoni. Per esempio se il buono ha il valore spesa di 100 euro, se lo rivende a 70 euro – ha detto Alesio Valente -. Stiamo effettuando i controlli. È vergognoso, vi denuncio tutti e vi mando in galera». E sono già stati presi i primi provvedimenti.

Gravina in Puglia, il caso dei buoni pasto rivenduti

Il comune di Gravina in Puglia è già corso ai ripari per evitare speculazioni anche sul tema dei buoni spesa rivenduti. Dalla giornata di ieri, mercoledì 1 aprile, è stata modificata la modalità di erogazione: non più buoni anonimi, ma con tanto di nome e cognome dei beneficiari stampati. E, per evitare di far proseguire questa vendita, è stata disposta l’accettazione da parte dei supermercati solamente previa presentazione alle casse del proprio documento di identità. Un atto per evitare di far proseguire questo malcostume in città.

