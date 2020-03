Ancora alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip proprio a poche ore dal nuovo appuntamento in prima serata. Al centro della discussione ancora una volta Antonella Elia, che dopo lo scambio acceso con Valeria Marini stavolta è venuta alle mani con Fernanda Lessa. La situazione poi è degenerata e ha visto protagonisti anche i concorrenti Antonio Zequila e Sossio Aruta.



Il tutto si è scatenato a seguito del “furto” di Fernanda di tre pacchi di biscotti, che Antonella rivoleva indietro. A quel punto la coinquilina ha spinto la torinese per allontanarla e lei si è lamentata e non poco: “Che hai fatto? Mi hai messo le mani addosso”, con a quel punto un vero e proprio parapiglia dove sono intervenuti anche gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP. Il video rende l’idea sull’orribile scena a cui hanno assistito gli spettatori.

RAGA QUI SONO PASSATI ALLE MANI #GFVIP pic.twitter.com/B360npWYTO — Trash Italiano (@trash_italiano) March 25, 2020

Licia Nunez, Andrea Denver, Sossio Aruta e Antonio Zequila le hanno separate di peso, con quest’ultimo che ha leggermente spinto la Elia che a quel punto ha accusato anche l’uomo. Sossio ha difeso la collega, entrando in disputa con l’altro inquilino della casa più spiata d’Italia che ha alzato e non poco la voce:

“Mo mi stai facendo incazzare, con ’sto c*zzo di italiano. Ma chi c*zzo ti credi di essere? Italiano a chi? Mi hai rotto il c*zzo! Ma pensa te… è arrivato questo ‘lu c*zzo. A offendere ogni volta, italiano o non italiano. Ho visto che è entrata in camera e ha preso i biscotti, e li ha portati a te che stavi seduto là. Italiano. Ho detto che li hai presi tu? Ho detto che li hai presi tu i biscotti? Rispondi!“

Grande Fratello VIP, insulti pesanti tra le concorrenti

Antonella è poi ritornata sullo spintone, rimproverando Licia Nunez, colpevole per lei di appoggiare Fernanda: “A me hai dato uno spintone, anzi due spintoni. E tu non ridere, Licia. Viscida. Brutta viscida che non sei altro”. La Elia si è poi sfogata nel confessionale del Grande Fratello Vip: “Spero ti faccia tanto male il pancino. Oltre al dente anche il pancino ti deve fare male a te, ma per anni. Per il resto della tua vita”.

Fernanda Lessa ha poi mostrato un livido sul braccio ad Antonio Zequila, ad avvalorare l’accusa che sarebbe stata Antonella Elia ad usare violenza fisica verso di lei. Sossio Aruta poi ha dato la sua versione al confessionale:

“Il problema non sono stati i biscotti, ma il fatto che quello mi ha detto ‘hai rotto il c*zzo’. Mi ha detto cose volgari. Quello che ha fatto con me è stato gravissimo. Mi ha minacciato proprio e aggredito verbalmente. Ma questo è pazzo. Io ho visto Antonella che dava addosso a Fernanda e le ho divise”.

L’appuntamento con il Grande Fratello VIP è questa sera su Canale 5 in prima serata, anche se lo spettacolo a cui abbiamo assistito è davvero indegno. Il paese sta affrontando una grave emergenza sanitaria e non è passabile mostrare a favore delle telecamere una rissa per dei biscotti. La produzione stasera comunicherà eventuali decisioni oppure sorvolerà sull’episodio?