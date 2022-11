La grafica SUA-GAL della Rai vs le grafiche nel resto del mondo

Una grafica così per 27 minuti. La Rai, mandando in onda la partita Stati Uniti-Galles – valida per la prima giornata del gruppo B del campionato del mondo di Qatar 2022, ha scelto una grafica assolutamente inedita, che non ha trovato confronti nelle principali emittenti televisive che hanno trasmesso l’evento in esclusiva. Chi ha visto la partita su RaiSport e su RaiPlay, infatti, sarà stato sicuramente colpito dalla grafica SUA-GAL, a corredo della partita tra la nazionale americana e quella capitanata da Gareth Bale. Un modo decisamente insolito di siglare entrambe le nazioni: la nomenclatura internazionale, infatti, prevederebbe un canonico USA-WAL.

Grafica SUA-GAL sulla Rai: come si sono comportate le altre emittenti

È stato un problema solo della Rai? Abbiamo cercato di analizzare come si sono comportate le altre emittenti che hanno trasmesso in esclusiva la partita. In effetti, il mondiale di Qatar 2022 ha una grafica omogenea per quanto riguarda il font e per quanto riguarda l’immagine coordinata. Ma – a quanto pare – i testi vengono inseriti dalle emittenti che distribuiscono l’evento. Per i primi 27 minuti della partita sulla Rai, infatti, la grafica è stata proprio SUA-GAL.

Successivamente, la grafica è stata corretta in diretta. Evidentemente hanno pesato le proteste che si stavano diffondendo sui social network, in particolare su Twitter:

Al 27′ di #UsaGalles la Rai finalmente modificò l'orribile tabellino iniziale. Dall'incomprensibile SUAGAL a USAWAL.

Abbiamo provato a recuperare i video dei primi 27 minuti di partita trasmessi da altre emittenti. Negli Stati Uniti, FOX – che ha i diritti di trasmissione di Qatar 2022 – ha proposto un regolare USA-WAL. Allo stesso modo, l’OTT dedicato da MediaPro in Spagna per il mondiale ha scelto la grafica canonica USA-WAL:

Piccola variazione sul tema, invece, per la grafica francese proposta da TF1 (che, insieme a BeinSport FR ha i diritti televisivi dell’evento): mentre la notazione per gli Stati Uniti è quella internazionale, per il Galles si è scelto GAL:

Anche in questo caso, non ci troviamo esattamente di fronte a una grafica impeccabile, ma di sicuro la gaffe della Rai – con SUA (acronimo di Stati Uniti d’America, evidentemente) – è stato molto più evidente. Secondo giorno di mondiali. Non benissimo.