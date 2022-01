L’app per la spesa online che ti fa allenare mentre aspetti la consegna

Tramite Gorillas è possibile prenotare la spesa online, riceverla in dieci minuti e - nel mentre - rimettersi in forma con dei mini video di allenamento mirato

Della realtà di Gorillas avevamo già parlato, evidenziando la grande espansione a un solo anno dalla sua nascita data dal concept sul quale si basa: consegnare beni primari locali in dieci minuti dal momento in cui si effettua l’ordine. Si tratta di una vera e propria costumer experience (Need-Order-Get) che permette ai clienti di ricevere quello di cui hanno bisogno in real time. Nel mese di gennaio si è aggiunta una novità: l’iniziativa per rimettersi in forma dopo le feste che prevede una serie di format video per fare workout casalinghi semplici e veloci, giusto il tempo di quei dieci minuti nei quali si aspetta la consegna.

L’iniziativa di Gorillas per la remise en forme

Il principio dell’iniziativa è che bastano quei dieci minuti per occuparsi non solo della propria alimentazione – ricevendo a casa prodotti locali – ma anche del proprio benessere fisico. Pensando a un’alimentazione sana l’app a deciso anche di lanciare una sezione interamente dedicata ai prodotti healthy. La bontà del progetto la restituiscono i numeri e il successo, con l’app che in circa dieci mesi si è espansa praticamente in tutta Europa ed è arrivata anche negli Stati Uniti mettendo a disposizione più di mille biker impiegati direttamente creando un «vero cambiamento all’interno della sua comunità di lavoratori».

Il proposito di Gorillas è quello di aiutare le persone a rimettersi in forma stimolandole – tramite l’utilizzo di una sola app – a mangiare sano e a prendersi cura del proprio corpo. Fino al 31 gennaio le opportunità non mancano di certo e i mini video proposti tramite il format Back in Shape sono variegati. Un esempio dei workout tra i quali è possibile scegliere è Gorillas six-pack (ideato dal personal trainer Giorgio Galbiati) che permette di fare un focus sugli addominali con esercizi come i Mountain Climbers e una variazione del Plank, tutto nell’arco di dieci minuti.