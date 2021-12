Google stanzia 20 mln di euro per l’economia sociale europea

Stress cronico da lavoro e difficoltà di affermazione imprenditoriale sono tra i problemi che affrontano i lavoratori impegnati nel sociale in Europa. Per questo Google.org, l’organo del colosso tecnologico statunitense, ha deciso di stanziare 20 milioni di euro per sostenere l’imprenditoriale sociale europea. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia.

LEGGI ANCHE –> I semafori gestiti a Roma dal colosso statunitense: sì del Comune a 3 incroci

Secondo un recente studio pubblicato da ChangemakerXchange e The Possibilists e cofinanziato da Google.org, solo un giovane imprenditore sociale su cinque riesce a vivere grazie al proprio lavoro e oltre il 60% ha manifestato sintomi di burnout, lo stress psico-emotivo associato al contesto professionale. Il sostegno a tale ambito, da parte di Google.org, passa attraverso il Social Innovation Fund. Tra le realtà supportate da Google.org anche la nostrana Colory, uno spazio creativo per gli italiani di seconda generazione. Dei fondi stanziati, 13 milioni di euro verranno impiegati per rafforzare gli ecosistemi locali di economia sociale in tutta Europa e 7 a supporto di Inco, un gruppo finalizzato allo sviluppo di idee imprenditoriali sostenibili. Google.org destina un ulteriore milione di euro a Fund 05, per favorire l’imprenditoria sociale in Slovenia. “Si stima che in Europa ci siano circa 2,8 milioni di imprese sociali che danno lavoro a 13,6 milioni di persone e contribuiscono a un’economia più inclusiva, resiliente e sostenibile”, ha scritto Google. “Tuttavia, la pandemia ha esacerbato alcune delle problematiche che questi imprenditori devono affrontare, tra cui le disuguaglianze esistenti e l’accesso alle risorse”. L’iniziativa di Google.org fa seguito al lavoro svolto negli ultimi 10 anni dalla filantropica di Alphabet con i progetti per le giovani imprese, le Google for Startups, le Impact Challenge anche a sostegno dell’imprenditoria femminile e gli oltre 10 milioni di euro già dedicati alle imprese sociali a livello globale nell’ultimo triennio.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]