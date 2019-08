Finito l’incontro tra Conte e le delegazioni Pd-M5s. Delrio: «Passi avanti, lavoriamo a una sintesi per lunedì»

Si è concluso a palazzo Chigi dopo circa due ore l’incontro fra il premier incaricato Giuseppe Conte e i capogruppo di M5s e Pd, riuniti per discutere i termini della eventuale formazione di un esecutivo giallo-rosso. Il lavoro di sintesi del premier incaricato, insomma, procede: sembra essere questa l’unica certezza ricavabile dal lavoro avviato delle ultime ore da Conte con le delegazioni di Partito democratico e del Movimento 5 Stelle. Al termine di una mattinata che non ha fatto mancare – come nei giorni scorsi – colpi di scena, accelerate e frenate nella difficile gestazione del Governo, i capigruppo dem e quelli pentastellati sembrano tirare il fiato.

Delrio all’uscita da Palazzo Chigi: «Abbiamo fatto passi avanti»

«Abbiamo continuato l’approfondimento dei dossier e fatto dei passi avanti sui contenuti. La sintesi la farà Conte». Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio parlando con i giornalisti al termine dell’incontro a Palazzo Chigi. Più prudente Andrea Marcucci, numero due dei senatori Pd, che rivolto ai cronisti ha sottolineato: «C’è bisogno di un chiarimento da qui a breve. Abbiamo avuto rassicurazioni sui contenuti». Insomma, colpi di scena sono ancora possibili.

Patuanelli (M5s): «La ricognizione è andata bene»

Sul fronte opposto Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato ha esordito con una nota positiva. «Vedremo nelle prossime ore, ma la ricognizione è andata bene», ha affermato sottolineando però la ristrettezza dei tempi. Dello stesso parere il compagno di Movimento Francesco D’Uva, presidente dei deputati: «Si sta lavorando per andare avanti. I tempi? Il prima possibile».

Voci di dissenso all’interno del Movimento 5 stelle. Le invettive di Paragone su Facebook

Ma all’nterno del M5s sono ancora forti le voci di dissenso all’idea della formazione di un esecutivo giallo-rosso. Gianlugi Paragone, che nelle scorse ore aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook un sondaggio per capire in quanti fossero favorevoli a una alleanza con il Pd, è tornato a ribadire la sua posizione. «A furia di pensare al male minore questo Paese si è fatto solo male assoluto», ha scritto su Fb il senatore pentastellato.

Secondo alcune indiscrezioni Conte starebbe accelerando i tempi delle trattative

Nonostante le posizioni discordanti, tuttavia, sembra essere in atto un’accelerazione nelle trattative. Secondo alcune indiscrezioni, il Giuseppe Conte potrebbe sciogliere la riserva anche lunedì. «Il presidente del Consiglio incaricato si incaricherà di fare una sintesi quasi definitiva del lavoro di oggi» ha confermato Graziano Delrio al termine della riunione a Palazzo Chigi con Giuseppe conte e i capigruppo del Movimento 5 stelle sul programma di un possibile Governo.