Giuseppe Conte pubblica l’intervista integrale che Le Iene hanno trasmesso in parte

Giuseppe Conte ha scelto di pubblicare integralmente, compresi i colpi di tosse, l’intervista rilasciata ad Antonino Monteleone de Le Iene, andata in onda nella serata del 3 dicembre. La risposta data dal presidente del Consiglio sembra essere più completa rispetto a quella che il programma ha deciso di mandare in onda.

Giuseppe Conte risponde a Le Iene

Le Iene hanno mostrato in esclusiva la lettera d’incarico del Garante per la privacy in cui si chiede a Guido Alpa e a Giuseppe Conte di assumere la difesa dell’Ente in una controversia legale con Rai e Agenzia delle entrate, aperta al Tribunale civile di Roma. Da qui si basa un altro assunto della indagine de Le Iene: se la fattura è stata intestata a Guido Alpa e Giuseppe Conte ha partecipato a quella causa civile che il Garante della privacy aveva commissionato, allora Giuseppe Conte sarebbe stato un associato dello stesso Alpa.

Al contrario, il presidente del Consiglio ha dimostrato – e nella sua intervista integrale lo afferma chiaramente – che in quella occasione rinunciò al compenso per il processo di primo grado, perché in cause civili la difesa si basa quasi esclusivamente sulla stesura delle memorie: un lavoro corposo, al quale lo stesso Giuseppe Conte non aveva partecipato, presidiando soltanto ad alcune udienze. Lo stesso Giuseppe Conte ha fatto notare che anche in altri casi aveva lavorato per il Garante della Privacy rinunciando al compenso.

Giuseppe Conte afferma che la prova portata da Le Iene non è decisiva nella vicenda

Dunque, la nuova prova addotta da Le Iene non sarebbe così decisiva come nella puntata di ieri è stato mostrato. Lo ha ribadito anche nell’introduzione al video integrale dell’intervista lo stesso Giuseppe Conte che su Facebook ha scritto: «Qui di seguito trovate il video integrale dell’intervista che ho rilasciato a “Le Iene” e che sta andando in onda questa sera. Come sempre non mi sono sottratto alle domande e in totale trasparenza ho smentito, ancora una volta, le loro tesi sul concorso con cui divenni professore di diritto privato nel 2002. Giudicate voi».

