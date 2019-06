Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa durante la sua visita al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio in corso a Le Bourget, ha parlato della linea contenuta nella lettera di risposta alla Ue e sopratutto del caso riguardante il Consiglio Superiore della Magistratura.

Giuseppe Conte sul caso Csm: «Basta zone di promiscuità»

Rispetto alla lettera di risposta alla Ue, Conte dice che il messaggio può essere sintetizzato con un «No al primato della finanza» nel vecchio continente. Risalto però è stato dato da Giuseppe Conte sul dovere di intervenire sulla giustizia all’indomani dello scandalo Csm. «Sicuramente lavoreremo, per articolare una qualche riforma che deve essere meditata bene – ha dichiarato il presidente del Consiglio a margine della visita al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio – non possiamo certo intervenire per reazioni emotive e intervenire a caldo». Il premier italiano ha aggiunto che intenzione del governo è quindi muoversi «nel segno di una maggior cesura, una maggiore linea di demarcazione tra politica e servizio giurisdizionale». Una posizione necessaria per impedire che vi siano « zone di promiscuità, di contiguità» reputate «inammissibili». «Per far questo ben venga l’apporto delle forze di opposizione» ha chiosato Conte augurandosi il coinvolgimento di «quante più forze possibili in Parlamento».

(credits immagine di copertina: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI)