Giulia de Lellis torna in tv, ecco chi c’è con lei

Idea geniale del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo che nella prossima del “Maurizio Costanzo Show”, mercoledì in seconda serata, su Canale 5: pare che porterà sul suo palco a parlar di “successo” Giulia De Lellis, Tommaso Zorzi e Beatrice Valli.

Tre idoli che abbracciano diverse generazioni e milioni e milioni di seguaci. Ma le sorprese e altri ospiti importanti non sono finiti qui: non vi resta che aspettare la messa in onda del programma che al suo esordio ha conquistato quasi il 15 percento di share.