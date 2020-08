Matteo Salvini ha scelto il suo estremo difensore per la corsa alla Toscana. Il leader della Lega ha deciso di candidare l’ex portiere della sua squadra del cuore (e non solo): Giovanni Galli. La notizia era trapelata già nelle scorse settimana, ma mercoledì è arrivata l’ufficialità anche attraverso un post social del diretto interessato. E non è la prima volta che l’ex numero uno (anche della Nazionale) tenta la corsa in politica. Nel 2009 provò a concorrere contro Renzi a Firenze. Ma il risulto finale lo vide sconfitto.

LEGGI ANCHE > Susanna Ceccardi confonde la Bossi-Fini con la legge sulla cittadinanza

«Visto che Giovanni Galli ha fatto tanto per i fiorentini in termini calcistici, potrà fare molto anche per la città. Credo nella vittoria in Toscana, non ci sono feudi, sarà un voto ideologico», ha detto Matteo Salvini in collegamento con L’Aria che Tira, su La7. Insomma, al fianco di Susanna Ceccardi la Lega non ha scelto un bomber di razza, ma un estremo difensore dal pregevole curriculum calcistico.

Giovanni Galli si candida con la Lega in Toscana

Giovanni Galli, dunque, ci riprova. L’ufficializzazione della sua candidatura, dopo le voci della scorsa settimana, è arrivata attraverso i social in cui ha pubblicato il proprio manifesto elettorale con la scritta: «Ho deciso. Ci siamo, ci sono».

Visualizza questo post su Instagram Ho deciso… ci siamo, ci sono! Un post condiviso da Giovanni Galli (@giovannigalli1) in data: 25 Ago 2020 alle ore 4:34 PDT

Un déjà–vu dopo le comunali del 2009

E non è la prima colta che Giovanni Galli tenta l’avventura politica. Il suo primo passo fu nel 2009, quando si candidò con il Popolo delle Libertà per la poltrona di sindaco di Firenze. Dopo il 32% ottenuto al primo turno, la contesa con Renzi si concluse con un 60% a 40% per l’ex segretario del Partito Democratico. Ma non fu l’unica volta: nel 2014 si candidò con Forza Italia alle elezioni Europee, ottenendo 10.658 consensi che non gli permisero di salire a Bruxelles. Ora ci riprova nella sua Toscana, questa volta con la Lega.

(foto di copertina: da profilo Instagram)