Giovanna Zucconi, madre del console Tommaso Claudi, costretta a chiudere l’account Twitter

Il 28 agosto scorso si era lasciata andare a un moto d’orgoglio nei confronti del figlio, il segretario di legazione Tommaso Claudi che ha ricoperto le funzioni consolari in questi ultimi e frenetici giorni della presenza diplomatica italiana a Kabul. Giovanna Zucconi, giornalista culturale, aveva scritto su Twitter: «I meriti dei figli non ricadono sui genitori. Ma che orgoglio immenso. Grazie Tommaso». Un tweet che aveva reso pubblico lo stretto legame di parentela tra una importante firma del panorama culturale italiano e l’uomo che maggiormente ha fatto emergere l’umanità e la competenza italiana nella crisi afghana.

Giovanna Zucconi costretta a chiudere il suo account Twitter

Tante, ovviamente, le congratulazioni alla madre per la missione in Afghanistan del figlio. Ma, allo stesso modo, sono piovute critiche. In modo particolare, si è distinto Fulvio Abbate che – su Facebook – aveva commentato così lo screenshot del tweet di Giovanna Zucconi: «Il ragazzo, trentunenne, ha insomma tutte le carte in regola per assurgere a simbolo di un dato contesto socio-culturale ben immaginabile. Dimenticavo: guardo i ragazzi e le ragazze che lavorano come “pulitori” sul treno che mi sta portando in Puglia e spero che anche le loro madri provino lo stesso sentimento».

Si è innescata una polemica, su cui lo stesso Fulvio Abbate è tornato successivamente (invitando la sfera culturale della sinistra «a immaginare che il lavoro politico in difesa delle fasce più deboli della società è davvero altra cosa»). Ma l’effetto che è saltato agli occhi è stato senza dubbio quello della chiusura dell’account twitter di Giovanna Zucconi. Quest’ultimo aveva raccolto una vera e propria sequela di rimostranze in merito non tanto al lavoro del console Tommaso Claudi, quanto alla sua estrazione sociale.

Ancora una volta, i social network hanno dato vita a una polemica nei confronti di chi – in realtà – ha svolto al meglio le proprie funzioni, partendo da un pregiudizio di base e sfruttando la visibilità che le reti sociali offrono a chiunque. Riuscendo persino a condizionare i comportamenti altrui.