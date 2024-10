L’influenza dei social sulle relazioni tra i giovani

Nel precedente approfondimento, abbiamo mostrato i dati che raccontano di come le app di dating stiano diventando un “affare da adulti”. Le nuove generazioni, infatti, hanno abbandonato rapidamente queste piattaforme, non ritenendole affidabili o, più semplicemente, pensando che non sia quella la soluzione digitale per cercare e trovare una relazione sentimentale. A cosa si affidano, dunque, coloro i quali fanno parte della cosiddetta Gen Z? Il rapporto principale è quello tra i giovani e i social network, anche per trovare l’amore.

Un recente studio dell’Osservatorio GenerationShip realizzato da Gruppo Unipol in collaborazione con Kienn, ci offre dei dati molto interessanti. Sono stati intervistati diversi gruppi suddivisi per fascia d’età, ma i dati più importanti arrivano proprio dalle risposte sul rapporto tra i giovani e le varie piattaforme di social network. Si parla di Facebook (in misura residuale), ma soprattutto di Instagram e TikTok. Si tratta di strumenti che, secondo i loro racconti, vengono utilizzati anche per creare relazioni. Anche sentimentali.

Sono molti i dati interessanti che emergono da questo studio, ma quelli che ci interessano in questo approfondimento sono relativi alle relazioni umane e sentimentali.

Giovani e social per trovare l’amore, lo studio

La maggior parte dei giovani intervistati (il 59%), infatti, sostiene che le piattaforme social siano dei facilitatori per incontri e connessioni. Dunque, l’utilizzo del social network è orientato anche alla ricerca (anche casuale e involontaria) di una relazione sentimentale. Ma ci sono anche delle conseguenze provocato dal digitale e dai suoi strumenti. Il 65% sostiene che siano aumentate le relazioni occasionali. Ma cosa c’entrano i social e le app? La risposta arriva da un altro dato interessante: il 56% degli intervistati sostiene che si sia diventati più esigenti e, come accade sulle dating app, se non ti piace una persona passi alla prossima. Come fosse il tasto swipe.