Ieri sera, alla vigilia della giornata mondiale contro la omotransfobia, Vladimir Luxuria ha condiviso sui suoi social network una vecchia fotografia, in cui appare in maniera molto diversa da come la conosciamo oggi: nella foto infatti, è ancora un uomo. Il post per sensibilizzare sul tema.

Giornata Mondiale contro la Omotransfobia, Vladimir Luxuria posta una sua foto: «Mai dimenticare chi ero»

«Mai dimenticare chi ero ieri per capire meglio chi sono oggi». Così inizia il post condiviso da Vladimir Luxuria sui suoi social network alla vigilia della giornata mondiale contro la omotransfobia che si festeggia oggi venerdì 17 maggio. La foto che accompagna questa didascalia è di Vladimir “prima”, quando ancora era un uomo. «Mai dimenticare i lividi delle botte sul viso e le ferite del dolore sul cuore per gli insulti e le porte sbattute in faccia – continua l’ex deputata – queste cicatrici sono medaglie alla resistenza di chi non si arrende e continua a credere nella principale libertà: essere se stessi».

(credits immagine di copertina: Instagram vladimir_luxuria)