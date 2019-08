«Ve lo ricordate quando il Movimento 5 Stelle voleva aprire il palazzo come una scatoletta di tonno?» dice Giorgia Meloni con in mano una scatoletta di tonno «Ecco, poi loro sono diventati il tonno: si sono chiusi dentro la scatoletta e non ne vogliono più uscire».

Giorgia Meloni: «Il Movimento 5 Stelle è diventato come il tonno»

Giorgia Meloni ha condiviso un video sulla propria pagina Facebook in cui commenta l’attuale crisi di governo sfruttando un vecchio slogan utilizzato dal Movimento 5 Stelle ai tempi d’oro: la metafora dei palazzi di potere da aprire come scatolette di tonno. peccato che, secondo la leader di Fratelli D’Italia, Luigi Di Maio &co. abbiano fatto la fine del pesce. Per questo «i grandi apritori di scatetoletta tonno» ora sono «asserragliati come il tonno nella scatoletta» stanno trattando «con quelli che gli italiani erano certi di voler mandare a casa» per la creazione di un nuovo governo, «sulla pelle dei cittadini». Il tutto mostrando in bella vista la scatoletta chiusa. «Il tonno è chiuso nel Palazzo a trattare con il Pd» insiste la deputata avvicinando la scatoletta alla telecamera. «Noi vogliamo aprire il palazzo come una scatoletta di tonno e tirare fuori i tonni del Movimento 5 Stelle e i tonni del Pd» conclude quindi Giorgia Meloni.

Il governo Pd-M5S sarebbe un vero dramma per l’Italia. Ecco perché… Gepostet von Giorgia Meloni am Montag, 26. August 2019

(Credits immagine di copertina: fermo immagine video Facebook Giorgia Meloni)