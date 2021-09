Giorgetti rifinanzia fondo con 20 mln per radio e tv locali

Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che destina ulteriori 20 milioni di euro in favore delle emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale, con l’obiettivo di informare i cittadini e le imprese sulle misure introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid e rilanciare l’economia del Paese. Lo si legge in una nota del Mise.

Per sostenere questa iniziativa, è stato infatti disposto dal ministro Giorgetti il rifinanziamento del Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali, che era stato istituito al Mise lo scorso anno. In particolare, il decreto individua i criteri per ripartire le risorse alle emittenti radiotelevisive locali, commerciali e comunitarie, che dovranno impegnarsi a programmare la trasmissione di un numero definito di messaggi di comunicazione istituzionale. Con un successivo provvedimento ministeriale saranno, invece, rese note le modalità di presentazione delle domande e pubblicati gli elenchi delle emittenti radiotelevisive locali, già individuate dall’articolo 195 D.L. 34/2020.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]