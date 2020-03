Era considerato all’unanimità l’erede di Gianni Brera. Gianni Mura, storica firma del giornalismo sportivo (con puntatine anche in quello enogastronomici) di Repubblica, è morto questa mattina all’ospedale di Senigallia (Ancona), per un attacco cardiaco improvviso. Aveva 74 anni.

LEGGI ANCHE > Vittorio Zucconi è morto

Gianni Mura è morto a Senigallia, aveva 74 anni

Gianni Mura aveva scritto pagine memorabili dello sport italiano. Era soprattutto un esperto di ciclismo e i suoi resoconti dai grandi giri o dalle grandi classiche del nord hanno fatto scuola. Non erano soltanto resoconti e cronache, erano veri e propri pezzi di costume, dove i colori si confondevano tra le righe dei caratteri a stampa. Alcuni di questi spunti erano stati utilizzati anche nella narrativa, con la scrittura del suo romanzo Giallo su giallo nel 2007.

Dopo aver raccontato meglio di chiunque altro al mondo il Tour de France, Gianni Mura aveva attraversato un momento di difficoltà, soprattutto nel rapporto con i propri lettori, dopo il caso di positività di Marco Pantani al Giro d’Italia del 1999, a Madonna di Campiglio. «Avevo pensato di lasciare Repubblica – aveva scritto -, perché mi scrivevano in tanti: come la mettiamo, adesso che ci hai aiutati a innamorarci di lui, con la sua positività?».

Gianni Mura e l’eredità di Gianni Brera

Curando la raccolta degli scritti di Gianni Brera – L’ultima zolla -, Gianni Mura ne aveva quasi accettato la pesante eredità. Nell’introduzione all’opera, il giornalista aveva raccontato di come, sin dal principio della carriera, la sua strada si fosse incrociata con quella del maestro: «Ero già un lettore di Brera (Giorno e Guerino) e, a dirla tutta, l’idea che esistesse Gianni Brera mi faceva accettare la realtà, per me agli inizi poco piacevole, di lavorare in un quotidiano sportivo (io, destinato a fioriti elzeviri)».

Dopo la scomparsa di Vittorio Zucconi il 26 maggio 2019, in meno di un anno il quotidiano La Repubblica perde un’altra delle sue penne più identitarie.