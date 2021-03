Il tweet sbagliato de Il Corriere della Sera: il cantante è in ospedale per ustioni

No, Gianni Morandi non è stato ricoverato per Covid

Il tweet, ora, non esiste più. Cancellato dopo le proteste dei lettori. Non si tratta di una bufala, ma di un errore – come si evince dal testo dell’articolo – nella pubblicazione social che contiene l’aggiornamento delle condizioni di salute del tanto amato cantate nato in provincia di Bologna. Venti minuti, questo il lasso di tempo in cui quel tweet è rimasto visibile sul profilo de Il Corriere della Sera con la notizia di Gianni Morandi ricoverato per Covid. Ma, ovviamente, non è così.

Come detto, quel tweet ora non esiste più (ma il link esiste ancora). E il testo social che lanciava l’articolo sul ritorno social di Gianni Morandi dopo l’incidente domestico era il seguente.

Un errore, come evidenziato dai moltissimi commenti che nel giro di pochi minuti sono stati pubblicati su Twitter a corredo del lancio social de Il Corriere della Sera.

Gianni Morandi ricoverato per Covid, il tweet cancellato de Il Corriere della Sera

A essere sbagliato era il tweet e non l’articolo. All’interno del pezzo, firmato “Redazione spettacolo“, si parla del primo post Instagram pubblicato dal cantante dopo giorni di silenzio.

Si tratta del video realizzato dai giocatori del Bologna, con la partecipazione di Sinisa Mihajlovic, per augurargli una pronta guarigione. Ma non dalla Covid. Gianni Morandi, infatti, è ricoverato al centro grandi ustioni del Bufalini di Cesena dopo un incidente domestico che gli ha provocato alcune gravi ustioni in alcune zone del corpo. L’incidente è avvenuto nel suo giardino, cadendo sulle fiamme accese (probabilmente) per ripulire il fogliame. Ma il Coronavirus non c’entra nulla, come dimostra anche il tweet cancellato da Il Corriere della Sera.

Il re-post (probabilmente senza attendere il debug)

Pochi minuti dopo la pubblicazione del nostro articolo, il Corriere della Sera ha postato su Twitter (questo il link, differente dal primo) lo stesso articolo, con lo stesso errore.

Il nuovo errore sembra essere di natura tecnica: l’articolo è stato ripubblicato su Twitter senza attendere il debug. Cosa vuol dire? Se un articolo viene aggiornato e modificato (specialmente per quel che riguarda titolo e immagine), il sistema deve recepire l’input di questo aggiornamento. Questo va fatto prima della pubblicazione su Twitter. Esiste un tool social per farlo: Card Validator: si inserisce l’url della pagina interessata dall’aggiornamento e si clicca su “Preview Card”. Fino a quando l’articolo non risulta essere modificato nell’anteprima, le condivisioni su Twitter risulteranno sempre con la vecchia versione.

(foto di copertina: da tweet de Il Corriere della Sera)