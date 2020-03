Ghostbusters Legacy e i principali film Sony rinviati al 2021

Ghostbusters Legacy, atteso terzo capitolo della saga sugli acchiappa fantasmi non uscirà più il prossimo 31 luglio. I cinema di tutto il mondo sono chiusi a causa dell’emergenza coronavirus e molte case di produzione hanno rinviato di diversi mesi i loro film, come nel caso di No Time To Die con James Bond spostato a novembre. La Universal aveva spostato di un anno il solo nuovo capitolo della saga di Fast and Furious. Sony però è stata la prima a compiere un gesto ancora più forte, ovvero a far slittare tutte le sue uscite principali al 2021 cancellando di fatto la stagione 2020.

Ghostbusters Legacy di Jason Reitman è stato rinviato dal 10 luglio 2020 al 5 marzo 2021, mentre l’atteso Morbius con Jared Leto dal 31 luglio 2020 al 19 marzo 2021. Non è tutto però perché anche il dolcissimo Peter Rabbit 2 è passato dal 7 agosto 2020 al 15 gennaio 2021, mentre Fatherhood di Kevin Hart è passato a sorpresa dal 15 gennaio 2021 al 23 ottobre 2020 proprio per lasciare spazio al coniglietto inglese. Questi slittamenti hanno costretto anche a riposizionare i film del 2021, con l’adattamento cinematografico Uncharted con protagonista Tom Holland che slitta dal 5 marzo 2021 all’8 ottobre 2021.

Tutti i rinvii della Sony, da Ghostbusters Legacy ad Uncharted