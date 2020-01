Il commento di Fernanda Lessa durante la puntata in diretta del Grande Fratello Vip 4 marchia nuovamente la trasmissione. Dopo i pesantissimi commenti fatti da Salvatore Veneziano sulle sue compagne, che gli sono valse l’eliminazione, ora è la modella brasiliana a finire nel mirino delle polemiche.

Gf Vip, ancora polemiche: Fernanda Lessa nella bufera per aver definito Nunez «Quella lesbica»

La frase incriminata viene pronunciata da Fernanda Lessa mentre chiacchiera con Michele Cocuzza che le chiede chi l’avesse nominata. «La lesbica» risponde la disc jockey brasiliana, con un tono che è stato percepito dal pubblico come denigratorio, riferendosi alla compagna di reality Licia Nunez. Non si è trattato di un solo momento: successivamente Fernanda Lessa ha continuato a parlare di Nunez come «la lesbica». Anche parlando con il concorrente Montovoli, dopo aver attaccato Antonella Elia per averla nominata mettendosi d’accordo «a quella che aveva il frac», si è nuovamente riferita a Licia Nunez definendola «quella lesbica».

Michele Cucuzza a Fernanda Lessa: “chi ti ha nominata?” Lei: “la lesbica” (riferendosi a Licia) #gfvip pic.twitter.com/8BDMsKU4m3 — Trash Italiano (@trash_italiano) January 16, 2020

Sui social network Fernanda Lessa è stata accusata di omofobia, misoginia e sessismo, e viene chiesta a gran voce la sua eliminazione. In tal senso è intervenuta l’avvocato di Nunez con un comunicato ufficiale in cui traccia le similitudini con quanto accaduto rispetto ai commenti di Salvatore Veneziano. «Il concorrente Salvo Veneziano è stato espulso dal ‘Gf Vip4’ perché con la violenza delle parole ha aggredito una donna – si legge nel comunicato dall’avvocato Annamaria Bernardini De Pace e dall’agente di Lessa, Nando Moscariello della Bmore Management- E non è anche violenza delle parole, definire una donna, anziché col suo nome, col suo orientamento sessuale? Chiamare Licia Nunez ‘la lesbica’ è indice di omofobia. Fernanda Lessa merita l’espulsione, perché ha così discriminato una concorrente, solo perché l’aveva nominata»’.

